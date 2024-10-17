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Posted 17 октября, 07:36

Published 17 октября, 07:36

Modified 17 октября, 07:38

Updated 17 октября, 07:38

Житель Дагестана создал ОПГ для обмана пенсионеров из Свердловской области

Житель Дагестана создал ОПГ для обмана пенсионеров из Свердловской области

17 октября 2024, 07:36
Фото: Изображение Midjourney
ОПГ, созданная жителем Дагестана, смогла обмануть около 10 пенсионеров из Свердловской области. Организатора посадили в тюрьму на три года.

Как выяснило следствие, группировка была создана в 2021 году. Ее целью был обман пенсионеров из разных уголков России, в том числе и Свердловской области. Мошенники использовали самые простые схемы, например ДТП с родственниками, сообщают в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Всего преступникам удалось обмануть около 10 человек, ущерб составил 1 млн 400 тысяч рублей. Остальные участники группировки уже сидят в тюрьме, им дали разные сроки от 2 до 4 лет заключения.

Напомним, в Свердловской области все еще живут поклонники Сергея Мавроди. Они создали финансовую пирамиду и украли 117 млн рублей.

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