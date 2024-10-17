Житель Дагестана создал ОПГ для обмана пенсионеров из Свердловской области

Как выяснило следствие, группировка была создана в 2021 году. Ее целью был обман пенсионеров из разных уголков России, в том числе и Свердловской области. Мошенники использовали самые простые схемы, например ДТП с родственниками, сообщают в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.