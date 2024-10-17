Житель Дагестана создал ОПГ для обмана пенсионеров из Свердловской области

Posted 17 октября, 07:36
Published 17 октября, 07:36
Modified 17 октября, 07:38
Updated 17 октября, 07:38
Как выяснило следствие, группировка была создана в 2021 году. Ее целью был обман пенсионеров из разных уголков России, в том числе и Свердловской области. Мошенники использовали самые простые схемы, например ДТП с родственниками, сообщают в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Всего преступникам удалось обмануть около 10 человек, ущерб составил 1 млн 400 тысяч рублей. Остальные участники группировки уже сидят в тюрьме, им дали разные сроки от 2 до 4 лет заключения.
Напомним, в Свердловской области все еще живут поклонники Сергея Мавроди. Они создали финансовую пирамиду и украли 117 млн рублей.