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Posted 17 октября, 04:57

Published 17 октября, 04:57

Modified 17 октября, 04:59

Updated 17 октября, 04:59

Житель Екатеринбурга пытался остановить эвакуацию арестованной за долги иномарки

Житель Екатеринбурга пытался остановить эвакуацию арестованной за долги иномарки

17 октября 2024, 04:57
Фото: Изображение Midjourney
Житель Екатеринбурга накопил 239 штрафов от ГИБДД за различные нарушения. За образовавшиеся долги у него эвакуировали машину Kia Cerato.

Общая сумма долга составила 206 тысяч рублей. В основном ему выписывали штрафы за превышение скорости.

Однако мужчина не оплачивал задолженности, за что ему начислили 190 тысяч исполнительского сбора, рассказали в пресс-службе областных судебных приставов.

Екатеринбуржец пытался спрятать свой автомобиль, однако его нашли около ТЦ «Антей». Иномарку эвакуировали на спецстоянку. Должник пытался остановить эвакуатор, чтобы транспорт не увезли.

Если в ближайшее время горожанин не оплатит штрафы, машину передадут на оценку в Росимущество и реализуют на торгах.

Напомним, в сентябре 2024 года в Екатеринбурге у должника нашли автомобиль, который он пытался спрятать.

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#Елизавета Зиборова#Общество#ГИБДД#Автомобиль#Долг#Задолженность#Должник#Судебные приставы#Нарушения#Штрафы#Екатеринбург
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