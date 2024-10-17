Житель Екатеринбурга пытался остановить эвакуацию арестованной за долги иномарки

Posted 17 октября, 04:57
Published 17 октября, 04:57
Modified 17 октября, 04:59
Updated 17 октября, 04:59
Общая сумма долга составила 206 тысяч рублей. В основном ему выписывали штрафы за превышение скорости.
Однако мужчина не оплачивал задолженности, за что ему начислили 190 тысяч исполнительского сбора, рассказали в пресс-службе областных судебных приставов.
Екатеринбуржец пытался спрятать свой автомобиль, однако его нашли около ТЦ «Антей». Иномарку эвакуировали на спецстоянку. Должник пытался остановить эвакуатор, чтобы транспорт не увезли.
Если в ближайшее время горожанин не оплатит штрафы, машину передадут на оценку в Росимущество и реализуют на торгах.
Напомним, в сентябре 2024 года в Екатеринбурге у должника нашли автомобиль, который он пытался спрятать.