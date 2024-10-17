Жители Свердловской области сядут в тюрьму за смерть 9 человек от паленого алкоголя

Posted 17 октября, 12:08
Published 17 октября, 12:08
Modified 17 октября, 12:20
Updated 17 октября, 12:20
Так, мужчины будут отбывать наказание от 6 до 9 лет в ИК общего режима. Женщинам назначили условное наказание с испытательным сроком от 2 до 3 лет, рассказал помощник главы областного СК Александр Шульга.
Сообщается, что один из обвиняемых не пришел в зал суда, вследствие чего он был объявлен в розыск.
Напомним, в конце 2021 года некачественным алкоголем отравились 14 человек, 9 из них не выжили. Фальсификат продавался в свердловском регионе и в ХМАО. Известно, что в спиртных напитках содержался метанол.