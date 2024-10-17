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Posted 17 октября, 12:08

Published 17 октября, 12:08

Modified 17 октября, 12:20

Updated 17 октября, 12:20

Жители Свердловской области сядут в тюрьму за смерть 9 человек от паленого алкоголя

Жители Свердловской области сядут в тюрьму за смерть 9 человек от паленого алкоголя

17 октября 2024, 12:08
В Свердловской области вынесли приговор шестерым мужчинам и трем женщинам, которые обвинялись в сбыте фальсифицированных спиртных напитков с осени 2020 по зиму 2021 года, из-за которого умерли 9 человек.

Так, мужчины будут отбывать наказание от 6 до 9 лет в ИК общего режима. Женщинам назначили условное наказание с испытательным сроком от 2 до 3 лет, рассказал помощник главы областного СК Александр Шульга.

Сообщается, что один из обвиняемых не пришел в зал суда, вследствие чего он был объявлен в розыск.

Напомним, в конце 2021 года некачественным алкоголем отравились 14 человек, 9 из них не выжили. Фальсификат продавался в свердловском регионе и в ХМАО. Известно, что в спиртных напитках содержался метанол.

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