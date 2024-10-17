Жители Свердловской области ели копченую колбасу с антибиотиками

Офлоксацин — сильнодействущий антибиотик, который имеет множество побочных эффектов. В частности, он может вызывать нарушения со стороны ЖКТ, центральной нервной системы, аллергии и кожные высыпания. Также лекарство влияет на развитие скелетно-мышечной системы, поэтому детям до 18 лет офлоксацин назначается только при угрозе жизни, следует из данных, опубликованный в справочнике лекарственных средств «Видаль».