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Posted 17 октября, 15:55

Published 17 октября, 15:55

Modified 17 октября, 15:57

Updated 17 октября, 15:57

Россельхознадзор нашел антибиотик в копченой колбасе свердловского производителя

Жители Свердловской области ели копченую колбасу с антибиотиками

17 октября 2024, 15:55
Фото: Изображение Midjourney

Россельхознадзор нашел антибиотик в копченой колбасе свердловского производителя

Антибиотик обнаружен в копченой колбасе одного из свердловских производителей. Проверку проводили специалисты Россельхознадзора.

Антибиотик офлоксацин обнаружен в мясных полуфабрикатах одного из мясоперерабатывающих комбинатов Свердловской области, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Лекарственное средство нашли в пробах, которые ранее были отобраны на производстве. Пока ведомство ограничилось предупреждениями и предостережениями — владельцу предприятия предписано в кратчайшие сроки устранить нарушения.

Офлоксацин — сильнодействущий антибиотик, который имеет множество побочных эффектов. В частности, он может вызывать нарушения со стороны ЖКТ, центральной нервной системы, аллергии и кожные высыпания. Также лекарство влияет на развитие скелетно-мышечной системы, поэтому детям до 18 лет офлоксацин назначается только при угрозе жизни, следует из данных, опубликованный в справочнике лекарственных средств «Видаль».

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