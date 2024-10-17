Жители Свердловской области ели копченую колбасу с антибиотиками

Posted 17 октября, 15:55
Published 17 октября, 15:55
Modified 17 октября, 15:57
Updated 17 октября, 15:57
Антибиотик офлоксацин обнаружен в мясных полуфабрикатах одного из мясоперерабатывающих комбинатов Свердловской области, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Лекарственное средство нашли в пробах, которые ранее были отобраны на производстве. Пока ведомство ограничилось предупреждениями и предостережениями — владельцу предприятия предписано в кратчайшие сроки устранить нарушения.
Офлоксацин — сильнодействущий антибиотик, который имеет множество побочных эффектов. В частности, он может вызывать нарушения со стороны ЖКТ, центральной нервной системы, аллергии и кожные высыпания. Также лекарство влияет на развитие скелетно-мышечной системы, поэтому детям до 18 лет офлоксацин назначается только при угрозе жизни, следует из данных, опубликованный в справочнике лекарственных средств «Видаль».
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