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Posted 18 октября, 15:33

Published 18 октября, 15:33

Modified 18 октября, 15:35

Updated 18 октября, 15:35

Богатый урожай соберете даже в холода: как самостоятельно оборудовать зимнюю теплицу

Богатый урожай соберете даже в холода: как самостоятельно оборудовать зимнюю теплицу

18 октября 2024, 15:33
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дом и сад
В основном теплицы на дачных участках используются весной-осенью. Но некоторые садоводы выращивают овощи и зелень круглый год — для этого они оборудуют зимние теплицы. Рассказываем, как это сделать.

Чтобы успешно отапливать теплицу зимой, необходимо учитывать несколько факторов: климатические условия, площадь теплицы, а также виды овощей, которые планируется выращивать. Для начала важно понимать, что отопление теплицы — это не самоцель. Главное — создать комфортную среду для роста растений. Рассмотрим основные методы, которые помогут вам справиться с этой задачей.

Утепление стенок теплицы

Оптимальным вариантом для утепления стен теплицы является воздушно-пузырьковый полиэтилен — он продается в рулонах, а купить материал можно в хозяйственных магазинах либо на маркетплейсах. Его основное преимущество в том, что он отлично сохраняет тепло, при этом пропускает необходимый растениям солнечный свет.

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Лучше выбирать материал с большими пузырьками — такая структура обеспечивает лучшие теплоизоляционные свойства. Определите, сколько материала вам потребуется в зависимости от размеров вашей теплицы. Нарежьте полиэтилен на листы, которые будут немного больше по размеру, чем сами панели теплицы: чем шире и длиннее, тем лучше — это поможет избежать утечек тепла. Прикрепите полиэтилен к внутренней стороне стен и крыши теплицы с помощью скобозабивной пистолет (степлера) или строительного скотча.

Отопление теплицы с помощью электронагревателей

Одним из самых простых и распространенных способов отопления теплицы является использование электрического обогревателя. Это высокоэффективный способ создать в теплице подходящие условия для выращивания растений зимой. К тому же это метод позволяет контролировать температуру вплоть до нескольких градусов.

Плюсы:

  • Простота в использовании.
  • Легко контролировать температуру.
  • Хорошее решение для небольших теплиц.

Минусы:

  • Высокие расходы на электроэнергию.
  • Необходимость обеспечения надежной электропроводки.
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Отопление теплицы с помощью инфракрасных обогревателей

Инфракрасные обогреватели — это еще один популярный вариант, который можно использовать для отопления теплицы. Они обогревают не воздух, а предметы и растения, что позволяет сохранить необходимую влажность.

Плюсы:

  • Эффективность.
  • Небольшое потребление электроэнергии.
  • Нет необходимости в дополнительной вентиляции.

Минусы:

  • Зависимость от электроэнергии.
  • Высокая стоимость оборудования.
Фото: Изображение Midjourney

Отопление теплицы с помощью печки-буржуйки

Достаточно экономичный вариант: в продаже имеются недорогие модели буржуек, которые можно купить без особого ущерба для бюджета. К тому же буржуйки очень легко топить. Однако этот вариант не подойдет для больших теплиц (либо в них придется устанавливать несколько печей).

Один из самых существенных недостатков печек-буржуек — это неравномерное прогревание воздуха и быстрое остывание, теплый воздух при этом концентрируется в верхней части теплицы.

Металл имеет высокую теплоотдачу, поэтому воздух и земля в непосредственной близости от печи сильно перегреваются. Это негативным образом влияет растения, — пишет портал «Новый очаг».

Чтобы прогрев шел более равномерно, то буржуйку обычно устанавливают в одном конце теплицы, а трубу выводят с другой стороны. Чтобы поддерживать более или менее приемлемую температуру для растений в теплице, нужно будет топить печку несколько раз в сутки.

Установка теплых полов в теплице

Достаточно дорогой, но очень эффективный метод, который позволяет прогревать не воздух в теплице, а землю.

Растения проще переживут низкие температуры, если будет прогрет слой почвы, в котором располагаются корни. Если земля холодная, то они не просто пострадают от этого, но и начнут голодать, например, плохо усваивать фосфор, — пишет портал «7 дач».

Теплый пол может быть электрическим или водяным. Первый вариант проще в установке и управлении, но может быть дороже в эксплуатации. Водяной пол эффективен для больших площадей, в целом обходится дешевле, но его монтаж более трудоемкий.

Ранее автор канала «Стеклянная сказка» поделился интересным лайфхаком по быстрому утепления пола в дачном или загородом доме.

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