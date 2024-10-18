Богатый урожай соберете даже в холода: как самостоятельно оборудовать зимнюю теплицу

Posted 18 октября, 15:33
Published 18 октября, 15:33
Modified 18 октября, 15:35
Updated 18 октября, 15:35
Чтобы успешно отапливать теплицу зимой, необходимо учитывать несколько факторов: климатические условия, площадь теплицы, а также виды овощей, которые планируется выращивать. Для начала важно понимать, что отопление теплицы — это не самоцель. Главное — создать комфортную среду для роста растений. Рассмотрим основные методы, которые помогут вам справиться с этой задачей.
Оптимальным вариантом для утепления стен теплицы является воздушно-пузырьковый полиэтилен — он продается в рулонах, а купить материал можно в хозяйственных магазинах либо на маркетплейсах. Его основное преимущество в том, что он отлично сохраняет тепло, при этом пропускает необходимый растениям солнечный свет.
Лучше выбирать материал с большими пузырьками — такая структура обеспечивает лучшие теплоизоляционные свойства. Определите, сколько материала вам потребуется в зависимости от размеров вашей теплицы. Нарежьте полиэтилен на листы, которые будут немного больше по размеру, чем сами панели теплицы: чем шире и длиннее, тем лучше — это поможет избежать утечек тепла. Прикрепите полиэтилен к внутренней стороне стен и крыши теплицы с помощью скобозабивной пистолет (степлера) или строительного скотча.
Одним из самых простых и распространенных способов отопления теплицы является использование электрического обогревателя. Это высокоэффективный способ создать в теплице подходящие условия для выращивания растений зимой. К тому же это метод позволяет контролировать температуру вплоть до нескольких градусов.
Плюсы:
Минусы:
Инфракрасные обогреватели — это еще один популярный вариант, который можно использовать для отопления теплицы. Они обогревают не воздух, а предметы и растения, что позволяет сохранить необходимую влажность.
Плюсы:
Минусы:
Достаточно экономичный вариант: в продаже имеются недорогие модели буржуек, которые можно купить без особого ущерба для бюджета. К тому же буржуйки очень легко топить. Однако этот вариант не подойдет для больших теплиц (либо в них придется устанавливать несколько печей).
Один из самых существенных недостатков печек-буржуек — это неравномерное прогревание воздуха и быстрое остывание, теплый воздух при этом концентрируется в верхней части теплицы.
Металл имеет высокую теплоотдачу, поэтому воздух и земля в непосредственной близости от печи сильно перегреваются. Это негативным образом влияет растения, — пишет портал «Новый очаг».
Чтобы прогрев шел более равномерно, то буржуйку обычно устанавливают в одном конце теплицы, а трубу выводят с другой стороны. Чтобы поддерживать более или менее приемлемую температуру для растений в теплице, нужно будет топить печку несколько раз в сутки.
Достаточно дорогой, но очень эффективный метод, который позволяет прогревать не воздух в теплице, а землю.
Растения проще переживут низкие температуры, если будет прогрет слой почвы, в котором располагаются корни. Если земля холодная, то они не просто пострадают от этого, но и начнут голодать, например, плохо усваивать фосфор, — пишет портал «7 дач».
Теплый пол может быть электрическим или водяным. Первый вариант проще в установке и управлении, но может быть дороже в эксплуатации. Водяной пол эффективен для больших площадей, в целом обходится дешевле, но его монтаж более трудоемкий.
Ранее автор канала «Стеклянная сказка» поделился интересным лайфхаком по быстрому утепления пола в дачном или загородом доме.