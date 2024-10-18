Богатый урожай соберете даже в холода: как самостоятельно оборудовать зимнюю теплицу

Лучше выбирать материал с большими пузырьками — такая структура обеспечивает лучшие теплоизоляционные свойства. Определите, сколько материала вам потребуется в зависимости от размеров вашей теплицы. Нарежьте полиэтилен на листы, которые будут немного больше по размеру, чем сами панели теплицы: чем шире и длиннее, тем лучше — это поможет избежать утечек тепла. Прикрепите полиэтилен к внутренней стороне стен и крыши теплицы с помощью скобозабивной пистолет (степлера) или строительного скотча.