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Posted 18 октября, 09:26

Published 18 октября, 09:26

Modified 18 октября, 09:35

Updated 18 октября, 09:35

Четвертый День отца в России: когда он будет и что дарить

Четвертый День отца в России: когда он будет и что дарить

18 октября 2024, 09:26
Фото: Изображение Midjourney
В России День отца официально будут отмечать всего в 4-й раз, 20 октября. Редакция TagilCity.ru подготовила важную информацию о празднике и о возможных приятных подарках для ваших отцов.

Мировая история праздника

Впервые День отца отметили в США 19 июня 1910 года. По инициативе местной жительницы, которая однажды задалась вопросом: почему есть день мам, а дня пап нет?

А таким вопросом она задалась не спроста. Девушка очень хотела порадовать и поблагодарить своего отца, а тем самым выразить признательность всем отцам Америки, которые воспитывают детей. Дело в том, что мама американки скончалась во время 6-х родов, и воспитание детей на себя взял ее скромный отец-фермер.

Весть о новом празднике в городе Спокан разошлась по всей стране, и в 1966 году президент Линдон Джонсон подписал указ о назначении третьего воскресенья июня — национальным Денем отца.

Большинство стран мира чествуют отцов в третье воскресенье июня, а остальные выбрали свои собственные дни, которые иногда связанны с другими праздниками. У разных народов свои традиции в этот праздник, где-то отцам платят премии, где-то устраивают конкурсы и шествия.

Впервые День отца начали праздновать в СШАВпервые День отца начали праздновать в США
Впервые День отца начали праздновать в США. Фото: Изображение Midjourney

День отца в России

Официально этот праздник появился в России только в 2021 году, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин 4 октября 2021 года. До этого праздник отмечали по самой распространенной международной дате — 16 июня.

Первый «Папа фест» прошел в Москве еще в 2014 году. С тех пор слух о празднике и возможностях для его чествования разошлись по всей стране, подобные мероприятия стали массовыми.

Мировые традиции в День отца

В зависимости от культурных особенностей страны гуляния и мероприятия могут кардинально отличаться.

Например, в привычку жителей России вошли «Папа фесты». Проводят различные конкурсы, мастер-классы, папа-парады. Во всем этом предлагают участвовать вместе с детьми, чтобы укрепить семью.

А в США из-за исторической направленности праздника особое внимание уделяют отцам, которые воспитывают детей одни. Им раздают продукты, выплачивают премии.

В Финляндии этот праздник похож на российский родительский день. Финны ходят на кладбища, вспоминают погибших, а вечером собираются в кругу друзей и семьи, танцуют и гуляют.

В Австралии практически любой праздник отмечают с помощью барбекю. Семейный пикник — это отличный способ стать ближе друг к другу, узнали коллеги из rosbalt.ru.

Владимир Путин подписал указ о Дне отца 4 октября 2021 годаВладимир Путин подписал указ о Дне отца 4 октября 2021 года
Владимир Путин подписал указ о Дне отца 4 октября 2021 года. Фото: 1MI

Как поздравить своего папу?

Бесплатные варианты

Самый простой вариант — это устроить праздничный ужин. Приготовить любимое папино блюдо или что-то, что вы никогда не готовили. После тяжелого рабочего дня такой сюрприз будет очень приятным.

А дети могут сделать для своего отца что-нибудь своими руками, например рисунок или фигурку из бумаги или папье-маше.

Барбекю традиционный способ праздновать в АвстралииБарбекю традиционный способ праздновать в Австралии
Барбекю традиционный способ праздновать в Австралии. Фото: 1MI

Платные варианты

Можно подарить что-то, чего папе не хватает, и неважно, что отцы часто говорят о том, что им ничего не нужно. Можно понаблюдать, возможно, у вашего отца старый кошелек или прохудились коврики в машине или потерялись важные гаечные ключи из набора?

Наши коллеги из rosbalt.ru рекомендуют дарить вашим отцам функциональные и приятные вещи, например кружку или халат с надписью «Лучший папа в мире».

А если вы живете в Нижнем Тагиле, то можете сходить на концерт «Папа может», который организует Нижнетагильский музей изобразительных искусств. На мероприятии будет выступать тагильский композитор и музыкант-любитель.

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