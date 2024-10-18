Четвертый День отца в России: когда он будет и что дарить

Posted 18 октября, 09:26
Published 18 октября, 09:26
Modified 18 октября, 09:35
Updated 18 октября, 09:35
Впервые День отца отметили в США 19 июня 1910 года. По инициативе местной жительницы, которая однажды задалась вопросом: почему есть день мам, а дня пап нет?
А таким вопросом она задалась не спроста. Девушка очень хотела порадовать и поблагодарить своего отца, а тем самым выразить признательность всем отцам Америки, которые воспитывают детей. Дело в том, что мама американки скончалась во время 6-х родов, и воспитание детей на себя взял ее скромный отец-фермер.
Весть о новом празднике в городе Спокан разошлась по всей стране, и в 1966 году президент Линдон Джонсон подписал указ о назначении третьего воскресенья июня — национальным Денем отца.
Большинство стран мира чествуют отцов в третье воскресенье июня, а остальные выбрали свои собственные дни, которые иногда связанны с другими праздниками. У разных народов свои традиции в этот праздник, где-то отцам платят премии, где-то устраивают конкурсы и шествия.
Официально этот праздник появился в России только в 2021 году, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин 4 октября 2021 года. До этого праздник отмечали по самой распространенной международной дате — 16 июня.
Первый «Папа фест» прошел в Москве еще в 2014 году. С тех пор слух о празднике и возможностях для его чествования разошлись по всей стране, подобные мероприятия стали массовыми.
В зависимости от культурных особенностей страны гуляния и мероприятия могут кардинально отличаться.
Например, в привычку жителей России вошли «Папа фесты». Проводят различные конкурсы, мастер-классы, папа-парады. Во всем этом предлагают участвовать вместе с детьми, чтобы укрепить семью.
А в США из-за исторической направленности праздника особое внимание уделяют отцам, которые воспитывают детей одни. Им раздают продукты, выплачивают премии.
В Финляндии этот праздник похож на российский родительский день. Финны ходят на кладбища, вспоминают погибших, а вечером собираются в кругу друзей и семьи, танцуют и гуляют.
В Австралии практически любой праздник отмечают с помощью барбекю. Семейный пикник — это отличный способ стать ближе друг к другу, узнали коллеги из rosbalt.ru.
Самый простой вариант — это устроить праздничный ужин. Приготовить любимое папино блюдо или что-то, что вы никогда не готовили. После тяжелого рабочего дня такой сюрприз будет очень приятным.
А дети могут сделать для своего отца что-нибудь своими руками, например рисунок или фигурку из бумаги или папье-маше.
Можно подарить что-то, чего папе не хватает, и неважно, что отцы часто говорят о том, что им ничего не нужно. Можно понаблюдать, возможно, у вашего отца старый кошелек или прохудились коврики в машине или потерялись важные гаечные ключи из набора?
Наши коллеги из rosbalt.ru рекомендуют дарить вашим отцам функциональные и приятные вещи, например кружку или халат с надписью «Лучший папа в мире».
А если вы живете в Нижнем Тагиле, то можете сходить на концерт «Папа может», который организует Нижнетагильский музей изобразительных искусств. На мероприятии будет выступать тагильский композитор и музыкант-любитель.