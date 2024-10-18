Четвертый День отца в России: когда он будет и что дарить

А таким вопросом она задалась не спроста. Девушка очень хотела порадовать и поблагодарить своего отца, а тем самым выразить признательность всем отцам Америки, которые воспитывают детей. Дело в том, что мама американки скончалась во время 6-х родов, и воспитание детей на себя взял ее скромный отец-фермер.