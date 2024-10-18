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Posted 18 октября, 06:20

Published 18 октября, 06:20

Modified 18 октября, 06:22

Updated 18 октября, 06:22

Два грузовика столкнулись на трассе под Екатеринбургом

Два грузовика столкнулись на трассе под Екатеринбургом

18 октября 2024, 06:20
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Грузовой тягач DAF и грузовик FAW столкнулись на дороге Екатеринбург — Тюмень. Два человека получили травмы. Инцидент случился ночью 18 октября 2024 года.

Молодой человек, управлявший DAF, оказался на встречной полосе и влетел в грузовой транспорт, которым управлял 47-летний мужчина, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

В случившемся инциденте получили повреждения водитель и пассажирка тягача. Обоих пострадавших отвезли в медучреждение. В районе ЧП было частично ограничено транспортное движение.

Напомним, 18 октября 2024 года в Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Алтайская — Бобкова столкнулись два легковых автомобиля.

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