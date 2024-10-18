Два грузовика столкнулись на трассе под Екатеринбургом

Posted 18 октября, 06:20
Published 18 октября, 06:20
Modified 18 октября, 06:22
Updated 18 октября, 06:22
Молодой человек, управлявший DAF, оказался на встречной полосе и влетел в грузовой транспорт, которым управлял 47-летний мужчина, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
В случившемся инциденте получили повреждения водитель и пассажирка тягача. Обоих пострадавших отвезли в медучреждение. В районе ЧП было частично ограничено транспортное движение.
Напомним, 18 октября 2024 года в Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Алтайская — Бобкова столкнулись два легковых автомобиля.