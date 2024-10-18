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Posted 18 октября, 04:11

Published 18 октября, 04:11

Modified 18 октября, 04:13

Updated 18 октября, 04:13

Движение на улице Котовского в Екатеринбурге закроют на 4,5 месяца

Движение на улице Котовского в Екатеринбурге закроют на 4,5 месяца

18 октября 2024, 04:11
Фото: 1MI
В Екатеринбурге в течение нескольких месяцев будет временно закрыт проезд на улице Котовского. Дорогу перекроют с 28 октября 2024 года по 14 марта 2025 года.

В течение вышеуказанного периода в этом районе работники будут устраивать трубопровод сети бытовой канализации. Здесь же установят специальные предупреждающие знаки, рассказали в пресс-службе мэрии уральской столицы.

Екатеринбуржцам рекомендуют заранее планировать свою поездку по городу с учетом закрытого движения в районе этой улицы.

Напомним, 17 октября 2024 года в Нижнем Тагиле закрыли участок дорожного движения на переезде, который расположен в районе Тагилстроя. На этой дороге идут работы.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Трубопровод#Ограничения#Дорожные работы#Дорожное движение#Екатеринбург
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