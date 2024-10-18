Движение на улице Котовского в Екатеринбурге закроют на 4,5 месяца

Posted 18 октября, 04:11
Published 18 октября, 04:11
Modified 18 октября, 04:13
Updated 18 октября, 04:13
В течение вышеуказанного периода в этом районе работники будут устраивать трубопровод сети бытовой канализации. Здесь же установят специальные предупреждающие знаки, рассказали в пресс-службе мэрии уральской столицы.
Екатеринбуржцам рекомендуют заранее планировать свою поездку по городу с учетом закрытого движения в районе этой улицы.
Напомним, 17 октября 2024 года в Нижнем Тагиле закрыли участок дорожного движения на переезде, который расположен в районе Тагилстроя. На этой дороге идут работы.