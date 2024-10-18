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Posted 18 октября, 10:44

Published 18 октября, 10:44

Modified 18 октября, 10:46

Updated 18 октября, 10:46

Двух пассажиров рейса «Благовещенск — Екатеринбург» приговорили к 7 суткам за дебош

Двух пассажиров рейса «Благовещенск — Екатеринбург» приговорили к 7 суткам за дебош

18 октября 2024, 10:44
Фото: Изображение Midjourney
Два пассажира, летевшие из Благовещенска в Екатеринбург, нарушали общественный порядок в самолете. Инцидент произошел 16 октября 2024 года.

Хулиганами оказались жители Пермского края. Во время полета они курили в туалете, а в ответ на замечание бортпроводников они стали нецензурно ругаться и оскорблять их, рассказали в пресс-службе региональной транспортной полиции.

По прибытию рейса нарушителей задержали и доставили в транспортную полицию. В отношении них составили протоколы. Суд назначил мужчинам по семь суток ареста.

Напомним, пассажир поезда «Приобье — Екатеринбург» хулиганил во время поездки. Ему назначили три года условно и испытательный срок.

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