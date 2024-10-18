Двух пассажиров рейса «Благовещенск — Екатеринбург» приговорили к 7 суткам за дебош

Posted 18 октября, 10:44
Published 18 октября, 10:44
Modified 18 октября, 10:46
Updated 18 октября, 10:46
Хулиганами оказались жители Пермского края. Во время полета они курили в туалете, а в ответ на замечание бортпроводников они стали нецензурно ругаться и оскорблять их, рассказали в пресс-службе региональной транспортной полиции.
По прибытию рейса нарушителей задержали и доставили в транспортную полицию. В отношении них составили протоколы. Суд назначил мужчинам по семь суток ареста.
Напомним, пассажир поезда «Приобье — Екатеринбург» хулиганил во время поездки. Ему назначили три года условно и испытательный срок.