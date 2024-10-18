Курицу и наггетсы Свердловской области начали продавать в Арабских Эмиратах

Posted 18 октября, 14:32
Published 18 октября, 14:32
Modified 18 октября, 14:33
Updated 18 октября, 14:33
Теперь жители Арабских Эмиратов могут отведать свердловских цыплят и полуфабрикатов из них. Продукцию Рефтинской птицефабрики можно найти в двух магазинах страны, сообщают в Министерстве агропромышленности Свердловской области.
Министр АПК Анна Кузнецова отметила, что Арабские Эмираты не первая страна на карте, куда поставляют свердловские продукты. Товары из Урала представлены в 25 разных странах по всему миру.
Напомним, что в Свердловской области подешевела курица.