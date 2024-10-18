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Posted 18 октября, 14:32

Published 18 октября, 14:32

Modified 18 октября, 14:33

Updated 18 октября, 14:33

Курицу и наггетсы Свердловской области начали продавать в Арабских Эмиратах

Курицу и наггетсы Свердловской области начали продавать в Арабских Эмиратах

18 октября 2024, 14:32
Фото: 1MI
Продукцию Рефтинской птицефабрики начали продавать в ОАЭ. Компания получила халяльные сертификаты.

Теперь жители Арабских Эмиратов могут отведать свердловских цыплят и полуфабрикатов из них. Продукцию Рефтинской птицефабрики можно найти в двух магазинах страны, сообщают в Министерстве агропромышленности Свердловской области.

Министр АПК Анна Кузнецова отметила, что Арабские Эмираты не первая страна на карте, куда поставляют свердловские продукты. Товары из Урала представлены в 25 разных странах по всему миру.

Напомним, что в Свердловской области подешевела курица.

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#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Импорт#Экспорт#Торговля#Мясо#ОАЭ#Екатеринбург#Курица
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