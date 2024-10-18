Квартиры в новостройках в Екатеринбурге стали дешеветь

Posted 18 октября, 08:52
Published 18 октября, 08:52
Modified 18 октября, 08:54
Updated 18 октября, 08:54
Так, 1 июля 2024 года один квадратный метр в среднем стоил 147 тысяч, а в октябре он подешевел до 145 тысяч, пишет портал Restate.
При этом жилье на вторичном рынке дорожает. В июле «вторичка» стоила 129 тысяч рублей, а в октябре ее стоимость повысилась до 133 тысяч.
Напомним, в Нижнем Тагиле цены на квартиры в новых зданиях стали дешевле на 15 процентов. Это связано с невыгодными условиями ипотечного кредита.