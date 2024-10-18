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Posted 18 октября, 08:52

Published 18 октября, 08:52

Modified 18 октября, 08:54

Updated 18 октября, 08:54

Квартиры в новостройках в Екатеринбурге стали дешеветь

Квартиры в новостройках в Екатеринбурге стали дешеветь

18 октября 2024, 08:52
Фото: 1MI
В Екатеринбурге стала ниже стоимость на квартиры в новостройках. Показатель за октябрь 2024 года сравнивался с показателем за июль 2024 года.

Так, 1 июля 2024 года один квадратный метр в среднем стоил 147 тысяч, а в октябре он подешевел до 145 тысяч, пишет портал Restate.

При этом жилье на вторичном рынке дорожает. В июле «вторичка» стоила 129 тысяч рублей, а в октябре ее стоимость повысилась до 133 тысяч.

Напомним, в Нижнем Тагиле цены на квартиры в новых зданиях стали дешевле на 15 процентов. Это связано с невыгодными условиями ипотечного кредита.

Риелторы рассказали, как подорожало жилье в Екатеринбурге за 10 лет
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#Елизавета Зиборова#Общество#Экономика#Цены#Жилье#Стоимость#Новостройки#Квартиры#Недвижимость#Екатеринбург#Рынок недвижимости
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