Мигрантов-нелегалов в Екатеринбурге проверили на причастность к преступлениям

В Екатеринбурге полиция ловила мигрантов-нелегалов

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В Екатеринбурге прошел очередной рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Документы проверили у 50 человек, у некоторых при себе не было даже паспортов.