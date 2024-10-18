Мигрантов-нелегалов в Екатеринбурге проверили на причастность к преступлениям

Posted 18 октября, 15:44
Published 18 октября, 15:44
Modified 18 октября, 15:46
Updated 18 октября, 15:46
Массовую проверку правоохранители провели в четверг, 17 октября. Всего выявили шесть мигрантов-нелегалов, сообщили в пресс-службе УМВД.
На задержанных жителей соседних республик сотрудники полиции составили протоколы об административном правонарушении. Четверо из них не выполняли правила миграционного учета, а двое находились на территории России нелегально — им грозит выдворение.
Ранее в Екатеринбурге мигрант изнасиловал 13-летнюю девочку.