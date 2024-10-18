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Posted 18 октября, 15:44

Published 18 октября, 15:44

Modified 18 октября, 15:46

Updated 18 октября, 15:46

В Екатеринбурге полиция ловила мигрантов-нелегалов

Мигрантов-нелегалов в Екатеринбурге проверили на причастность к преступлениям

18 октября 2024, 15:44
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге полиция ловила мигрантов-нелегалов

Сюжет
Мигранты
В Екатеринбурге прошел очередной рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Документы проверили у 50 человек, у некоторых при себе не было даже паспортов.

Массовую проверку правоохранители провели в четверг, 17 октября. Всего выявили шесть мигрантов-нелегалов, сообщили в пресс-службе УМВД.

На задержанных жителей соседних республик сотрудники полиции составили протоколы об административном правонарушении. Четверо из них не выполняли правила миграционного учета, а двое находились на территории России нелегально — им грозит выдворение.

Ранее в Екатеринбурге мигрант изнасиловал 13-летнюю девочку.

11 мигрантов поставлены на воинский учет во время рейда в аэропорту Кольцово
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Проверка#Полиция#Рейд#Мигранты#Документы#Екатеринбург#Нелегальные мигранты
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