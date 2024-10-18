tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября, 03:46

Published 18 октября, 03:46

Modified 18 октября, 03:48

Updated 18 октября, 03:48

Молодой водитель иномарки скончался в результате ДТП в Серове

Молодой водитель иномарки скончался в результате ДТП в Серове

18 октября 2024, 03:46
Фото: ГИБДД по Свердловской области
19-летний водитель автомобиля Toyota Corolla столкнулся с Skoda Fabia в Серове. Происшествие случилось 17 октября 2024 года.

Молодой человек ехал в направлении поселка ГРЭС. В какой-то момент он решил обогнать другую машину и выехал на встречную полосу, однако столкнулся с иномаркой, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

19-летний водитель умер от полученных повреждений в машине скорой помощи. Его пассажирка, а также водитель и пассажир другого автомобиля получили травмы. Их отвезли в клинику.

Автоинспекторы выяснили, что погибший был уроженцем ХМАО. За рулем он был восемь месяцев и за этот период шесть раз привлекался к ответственности из-за нарушений ПДД.

Напомним, 16 октября 2024 года около поселка в Свердловской области столкнулись два автомобиля. Пострадавших нет.

В Свердловской области 4-летний ребенок получил травмы в массовом ДТП
Узнать подробнее
Читайте также:
Два человека погибли и два пострадали в ДТП на трассе под РежемВодитель автомобиля без прав устроил ДТП на дороге в Свердловской областиДве иномарки не поделили дорогу в Екатеринбурге
#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Смерть#Автомобиль#Погибший#Серов#Водитель#ЧП#Пострадавшие#Травмы#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика