Молодой водитель иномарки скончался в результате ДТП в Серове

Posted 18 октября, 03:46
Published 18 октября, 03:46
Modified 18 октября, 03:48
Updated 18 октября, 03:48
Молодой человек ехал в направлении поселка ГРЭС. В какой-то момент он решил обогнать другую машину и выехал на встречную полосу, однако столкнулся с иномаркой, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
19-летний водитель умер от полученных повреждений в машине скорой помощи. Его пассажирка, а также водитель и пассажир другого автомобиля получили травмы. Их отвезли в клинику.
Автоинспекторы выяснили, что погибший был уроженцем ХМАО. За рулем он был восемь месяцев и за этот период шесть раз привлекался к ответственности из-за нарушений ПДД.
Напомним, 16 октября 2024 года около поселка в Свердловской области столкнулись два автомобиля. Пострадавших нет.