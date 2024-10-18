На трассе Екатеринбург — Тюмень перекроют движение по мосту в районе Белоярского

Posted 18 октября, 13:57
Published 18 октября, 13:57
Modified 18 октября, 13:59
Updated 18 октября, 13:59
Движение на мосту в Свердловской области в течение 5 дней будут ограничивать несколько раз на короткие промежутки времени. Данные ограничения вводят в связи с ремонтом моста через Пышму. Он находится на 15-м километре Тюменской трассы.
Рабочим предстоит выполнить монтаж балок на объекте, сообщает пресс-служба «Уралуправтодора».
Водителям необходимо учитывать, что в этот период придется объезжать мост через поселок Белоярский.
Ранее жители Невьянска пожаловались на дырявый мост.