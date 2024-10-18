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Posted 18 октября, 13:57

Published 18 октября, 13:57

Modified 18 октября, 13:59

Updated 18 октября, 13:59

На трассе Екатеринбург — Тюмень перекроют движение по мосту в районе Белоярского

На трассе Екатеринбург — Тюмень перекроют движение по мосту в районе Белоярского

18 октября 2024, 13:57
Фото: 1MI
С 22 по 27 октября на автодороге Екатеринбург — Тюмень закроют движение по мосту около Белоярского.

Движение на мосту в Свердловской области в течение 5 дней будут ограничивать несколько раз на короткие промежутки времени. Данные ограничения вводят в связи с ремонтом моста через Пышму. Он находится на 15-м километре Тюменской трассы.

Рабочим предстоит выполнить монтаж балок на объекте, сообщает пресс-служба «Уралуправтодора».

Водителям необходимо учитывать, что в этот период придется объезжать мост через поселок Белоярский.

Ранее жители Невьянска пожаловались на дырявый мост.

Закончен капремонт моста на трассе между Свердловской и Тюменской областями
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#Екатерина Смирнова#Общество#Транспорт#Авто#Мост#Ремонт#Ремонт дороги#Екатеринбург
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