tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября, 03:41

Published 18 октября, 03:41

Modified 18 октября, 03:43

Updated 18 октября, 03:43

Нижний Тагил простится с заместителем главврача психбольницы

Нижний Тагил простится с заместителем главврача психбольницы

18 октября 2024, 03:41
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле не стало 46-летнего заместителя главврача психбольницы №7 Алексея Распопина.

Распопин окончил медицинскую академию в Екатеринбурге в 2004 году, а в 2005 году отучился в интернатуре. Во время учебы он работал в скорой помощи, а после интернатуры пришел работать в психбольницу, рассказали TagilCity.ru в похоронном доме «Реквием».

Фото: Похоронный дом «Реквием»

В 2016 году его назначили замглавврача по амбулаторно-клинической помощи. Коллеги отзываются о Распопине как о выдающемся враче, добром и отзывчивом человеке. По словам супруги, он был честным, заботливым и надежным.

Прощание с ним пройдет 18 октября 2024 года в большом зале похоронной организации «Реквием».

Напомним, в Нижнем Тагиле умерла 70-летняя руководитель методотдела Центральной библиотеки Наталия Рамазанова.

Председатель Совета ветеранов РЖД скончалась в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле ушла из жизни экс-руководитель методотдела Центральной библиотекиМудрый педагог: в Тагиле простились с Заслуженным учителем РФ Ларисой АлейниковойВ Нижнем Тагиле простятся со стрелком СВО
#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Смерть#Психбольница#Скорая помощь#Врач#Похороны#Прощание#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика