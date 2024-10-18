Нижний Тагил простится с заместителем главврача психбольницы

Posted 18 октября, 03:41
Published 18 октября, 03:41
Modified 18 октября, 03:43
Updated 18 октября, 03:43
Распопин окончил медицинскую академию в Екатеринбурге в 2004 году, а в 2005 году отучился в интернатуре. Во время учебы он работал в скорой помощи, а после интернатуры пришел работать в психбольницу, рассказали TagilCity.ru в похоронном доме «Реквием».
В 2016 году его назначили замглавврача по амбулаторно-клинической помощи. Коллеги отзываются о Распопине как о выдающемся враче, добром и отзывчивом человеке. По словам супруги, он был честным, заботливым и надежным.
Прощание с ним пройдет 18 октября 2024 года в большом зале похоронной организации «Реквием».
Напомним, в Нижнем Тагиле умерла 70-летняя руководитель методотдела Центральной библиотеки Наталия Рамазанова.