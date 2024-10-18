Нижний Тагил простится с заместителем главврача психбольницы

Распопин окончил медицинскую академию в Екатеринбурге в 2004 году, а в 2005 году отучился в интернатуре. Во время учебы он работал в скорой помощи, а после интернатуры пришел работать в психбольницу, рассказали TagilCity.ru в похоронном доме «Реквием».