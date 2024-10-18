Ноги больше не будут ледяными: как очень дешево и просто утеплить холодный пол

Фольгированный пенофлекс — это один из самых эффективных материалов для утепления. Он обладает множеством преимуществ, а для того, чтобы его уложить, вам не потребуется ни особых умений, ни знаний. Этим материалом можно за считанные часы покрыть пол в дачном домике.