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Posted 18 октября, 12:39

Published 18 октября, 12:39

Modified 18 октября, 12:41

Updated 18 октября, 12:41

Ноги больше не будут ледяными: как очень дешево и просто утеплить холодный пол

Ноги больше не будут ледяными: как очень дешево и просто утеплить холодный пол

18 октября 2024, 12:39
Фото: Photo by IMEX Flooring Sweden on Unsplash
Сюжет
Дом и сад
В преддверии зимних холодов многие хозяева задумываются о том, как утеплить холодный пол. Проблема особенно актуальная в квартирах на первых этажах, а также в дачных домиках. Есть одно простое и дешевое решение, которое понравится всем.

Фольгированный пенофлекс — это один из самых эффективных материалов для утепления. Он обладает множеством преимуществ, а для того, чтобы его уложить, вам не потребуется ни особых умений, ни знаний. Этим материалом можно за считанные часы покрыть пол в дачном домике.

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Каковы же основные преимущества этого удивительного материала?

  • Отличные теплоизоляционные свойства. Благодаря воздушным камерам, этот материал обеспечивает низкую теплопроводность.
  • Устойчивость к влаге. Независимо от внешних условий, фольгированный пенофлекс не впитывает влагу и не теряет своих качеств.
  • Низкий вес. Это облегчает транспортировку и установку.
  • Долговечность. Срок службы пенофлекса составляет от 20 лет и более.

Автор канала «Стеклянная сказка» поделился опытом по утеплению пола в дачном домике этим материалом. Рулон пенофлекса он приобрел в строительном магазине. 50 метров пленки толщиной 3 мм обошлись всего в 1200 рублей.

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Сама процедура также оказалась крайне простой. Из комнаты, в которой нужно было утеплить пол, вынесли всю мебель, поверхность тщательно вымыли. Пленку порезали на равные части и расстелили на полу. Клей не использовался: между собой листы скреплялись маленькими 8-миллиметровыми скобами для степлера. После завершения работы сверху положили ковер.

На утепление полов в общей сложности потратил 36 минут. И сразу же почувствовал эффект — если температура радиаторов была установлена на 60 градусов, то буквально через час пришлось на котле выставлять температуру в 45, — поделился впечатлением автор.

Такую же процедуру он проделал на кухне, однако сверху пенофлекс закрыл не ковролином, а обычным линолеумом — по ощущением получилось чуть прохладнее, чем в комнате.

Единственный минус данного способа, который отметил автор, это так называемая точка росы, то есть образование конденсата, который может скапливаться между досками пола и пенофлексом. По этой причине утепление пола пенофлексом может стать лишь временным решением.

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