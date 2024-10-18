Ноги больше не будут ледяными: как очень дешево и просто утеплить холодный пол

Posted 18 октября, 12:39
Published 18 октября, 12:39
Modified 18 октября, 12:41
Updated 18 октября, 12:41
Фольгированный пенофлекс — это один из самых эффективных материалов для утепления. Он обладает множеством преимуществ, а для того, чтобы его уложить, вам не потребуется ни особых умений, ни знаний. Этим материалом можно за считанные часы покрыть пол в дачном домике.
Каковы же основные преимущества этого удивительного материала?
Автор канала «Стеклянная сказка» поделился опытом по утеплению пола в дачном домике этим материалом. Рулон пенофлекса он приобрел в строительном магазине. 50 метров пленки толщиной 3 мм обошлись всего в 1200 рублей.
Сама процедура также оказалась крайне простой. Из комнаты, в которой нужно было утеплить пол, вынесли всю мебель, поверхность тщательно вымыли. Пленку порезали на равные части и расстелили на полу. Клей не использовался: между собой листы скреплялись маленькими 8-миллиметровыми скобами для степлера. После завершения работы сверху положили ковер.
На утепление полов в общей сложности потратил 36 минут. И сразу же почувствовал эффект — если температура радиаторов была установлена на 60 градусов, то буквально через час пришлось на котле выставлять температуру в 45, — поделился впечатлением автор.
Такую же процедуру он проделал на кухне, однако сверху пенофлекс закрыл не ковролином, а обычным линолеумом — по ощущением получилось чуть прохладнее, чем в комнате.
Единственный минус данного способа, который отметил автор, это так называемая точка росы, то есть образование конденсата, который может скапливаться между досками пола и пенофлексом. По этой причине утепление пола пенофлексом может стать лишь временным решением.
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