«Обнаружен погибший»: в садах УВЗ в Нижнем Тагиле сгорел дом

Posted 18 октября, 11:42
Published 18 октября, 11:42
Modified 18 октября, 11:44
Updated 18 октября, 11:44
Трагедия произошла утром 18 октября. Огонь полностью уничтожил дом и автомобиль. По неуточненной информации один человек погиб, пишет «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на информацию от очевидцев происшествия.
Очевидцы рассказали, что вначале пожара был громкий хлопок. Предположительно, взорвался газовый баллон. В это время в доме был мужчина.
Пожарные уже прибыли и борются с огнем. Специалистам предстоит установить точную причину произошедшего.
Ранее во время пожара в Первоуральске скончалась девочка.