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Posted 18 октября, 11:42

Published 18 октября, 11:42

Modified 18 октября, 11:44

Updated 18 октября, 11:44

«Обнаружен погибший»: в садах УВЗ в Нижнем Тагиле сгорел дом

«Обнаружен погибший»: в садах УВЗ в Нижнем Тагиле сгорел дом

18 октября 2024, 11:42
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле при пожаре в садах УВЗ №7 погиб мужчина.

Трагедия произошла утром 18 октября. Огонь полностью уничтожил дом и автомобиль. По неуточненной информации один человек погиб, пишет «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на информацию от очевидцев происшествия.

Очевидцы рассказали, что вначале пожара был громкий хлопок. Предположительно, взорвался газовый баллон. В это время в доме был мужчина.

Пожарные уже прибыли и борются с огнем. Специалистам предстоит установить точную причину произошедшего.

Ранее во время пожара в Первоуральске скончалась девочка.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент
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