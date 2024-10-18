Педагог из Нижнего Тагила стала призером конкурса на губернаторскую премию

Posted 18 октября, 11:19
Published 18 октября, 11:19
Modified 18 октября, 13:01
Updated 18 октября, 13:01
Юлия Косых по итогам мероприятия заняла второе место. По словам коллег участницы, ее оригинальные методики и занятия способствуют раскрытию потенциала у детей, рассказали в нижнетагильском Управлении образования.
Конкурсное мероприятие проходило в три этапа. Всего нем участвовали 64 педагога допобразования. 10 человек из них оказались в числе финалистов. Кроме Косых финалистом стал тагильчанин Алексей Паньшин.
Напомним, жительница Нижнего Тагила представила город на конкурсе «Мисс и миссис бизнес Екатеринбург и Свердловская область».