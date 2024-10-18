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Posted 18 октября, 11:19

Published 18 октября, 11:19

Modified 18 октября, 13:01

Updated 18 октября, 13:01

Педагог из Нижнего Тагила стала призером конкурса на губернаторскую премию

Педагог из Нижнего Тагила стала призером конкурса на губернаторскую премию

18 октября 2024, 11:19
Фото: Управление образования Нижнего Тагила
Сюжет
Гордость Нижнего Тагила
Педагог дворца детского и юношеского творчества Дзержинского района Нижнего Тагила Юлия Косых стала призером конкурса на соискание губернаторских премий.

Юлия Косых по итогам мероприятия заняла второе место. По словам коллег участницы, ее оригинальные методики и занятия способствуют раскрытию потенциала у детей, рассказали в нижнетагильском Управлении образования.

Фото: Управление образования Нижнего Тагила

Конкурсное мероприятие проходило в три этапа. Всего нем участвовали 64 педагога допобразования. 10 человек из них оказались в числе финалистов. Кроме Косых финалистом стал тагильчанин Алексей Паньшин.

Напомним, жительница Нижнего Тагила представила город на конкурсе «Мисс и миссис бизнес Екатеринбург и Свердловская область».

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