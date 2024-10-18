Пособие по безработице вырастет в 2025 году: кто его сможет получать

Претендовать на пособие могут лишь граждане, которые официально признаны безработными. Согласно Закону «О занятости населения в РФ», для людей, проработавших не менее 26 недель за последний год и вставших на учет не позднее 12 месяцев после увольнения, размер пособия в первые 3 месяца составляет 75% среднего заработка, в последующие — 60%. При этом правительством установлены максимальная сумма ежемесячных выплат, в 2024 году — 13 738, 61 рубля в первые 3 месяца, 5 370 рублей — в последующие, и минимальная, на данный момент она составляет 1 611 рублей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».