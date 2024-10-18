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Posted 18 октября, 05:22

Published 18 октября, 05:22

Modified 18 октября, 05:22

Updated 18 октября, 05:22

Пособие по безработице вырастет в 2025 году: кто его сможет получать

18 октября 2024, 05:22
В 2025 году пособие по безработице в России проиндексируют на уровень инфляции — 7,3%, его максимальный размер составит 14 720 рублей, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков. Кто будет получать увеличенные выплаты?

Размер пособия

Претендовать на пособие могут лишь граждане, которые официально признаны безработными. Согласно Закону «О занятости населения в РФ», для людей, проработавших не менее 26 недель за последний год и вставших на учет не позднее 12 месяцев после увольнения, размер пособия в первые 3 месяца составляет 75% среднего заработка, в последующие — 60%. При этом правительством установлены максимальная сумма ежемесячных выплат, в 2024 году — 13 738, 61 рубля в первые 3 месяца, 5 370 рублей — в последующие, и минимальная, на данный момент она составляет 1 611 рублей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Минимальный размер пособия в течение 3 месяцев получают граждане:

  • которые впервые ищут работу;
  • не работавшие в течение последнего года;
  • работавшие менее 26 недель за последние 12 месяцев;
  • уволенные за дисциплинарные проступки или др.;
  • отчисленные из образовательной организации после поступления на обучения по направлению службы занятости;
  • прекратившие деятельность ИП или вышедшие из крестьянско-фермерских хозяйств.

Особые условия начисления пособия по безработице предусмотрены для граждан предпенсионного возраста, они могут получать выплаты в течение 12 месяцев или дольше. Срок выплаты увеличивается на 2 недели за каждый год, проработанный сверх 20-летнего стажа у женщин и 25-летнего у мужчин. В первые 3 месяца гражданам выплачивается 75% от среднего заработка, следующие 4 — 60%, далее — 45%. Максимальный размер пособия на протяжении всего времени составляет 13 738,61 рубля.

Для детей-сирот до достижения ими 23 лет также установлен максимальный размер пособия 13 738,61 рубля на протяжении полугода со дня регистрации в качестве безработных. Дополнительное пособие выплачивается безработным гражданам, подвергшимся воздействию радиации из-за аварий и катастроф.

Кого могут признать безработным

Официально безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, но находятся в поисках подходящей вакансии через службу занятости. С 1 января 2025 году вступит в силу статья 23 Закона «О занятости населения в РФ» от 12.12.2023, согласно которой безработными будут признаваться «трудоспособные граждане, которые ищут работу, зарегистрированы органами службы занятости в целях поиска подходящей работы и готовы к ней приступить».

Безработным не может быть признан:

  • гражданин младше 16 лет;
  • человек, учащийся очно;
  • лицо, осуществляющее уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за престарелым, нуждающимся в постоянном уходе или достигшим возраста 80 лет;
  • гражданин, создавший приемную семью для пожилых и инвалидов;
  • приемный родитель;
  • пенсионер;
  • осужденный, находящийся в местах лишения свободы (если наказание не назначено условно) или приговоренный к исправительным или принудительным работам;
  • плательщик налога на профессиональный доход (самозанятый);
  • индивидуальный предприниматель, нотариус частной практики, адвокат или иной гражданин, чья деятельность подлежит госрегистрации и (или) лицензированию;
  • владелец личного подсобного хозяйства;
  • член крестьянского (фермерского) хозяйства, корпоративной коммерческой организации;
  • гражданин, проходящий военную службу по призыву, альтернативную гражданскую службу или пребывающий в добровольческих формированиях.

Кроме того, безработным нельзя признать человека, который отсутствует на рабочем месте в связи с временной нетрудоспособностью, отпуском, прохождением профобучения, получением профессионального образования или дополнительного профобразования, призывом на военные сборы, приостановкой производства из-за забастовки и т. д.

Порядок оформления пособия по безработице

Регистрация граждан в качестве безработных осуществляется по месту жительства. Для постановки на учет в Центр занятости населения необходимо предоставить: паспорт, трудовую книжку, документ об образовании, справку о среднем заработке за последние 3 месяца на последнем месте работы, ИНН.

Подать документы можно 3 способами:

  • в Центре занятости населения по месту жительства (очно);
  • через портал Госуслуг;
  • на сайте Работа России.

Решение о признании гражданина безработным должно быть принято в течение 11 дней после подачи заявления, одновременно с этим назначается пособие.

Гражданин может получить отказ в признании безработным:

  • в случае отказа от 2 вакансий в течение 10 дней со дня регистрации в службе занятости;
  • при непосещении службы занятости без уважительных причин в день, назначенный для регистрации в качестве безработного;
  • при предоставлении документов с заведомо ложными сведениями об отсутствии работы и заработка, другие неверные данные;
  • если он не направили в службу занятости информацию о выбранных вакансиях или вариантах профобучения из перечня службы занятости, дне и результатах собеседования с работодателем.

В случае отказа повторная регистрация в качестве безработного доступна в течение месяца.

Приостановление выплаты пособия

Выплата прекращается в день снятия гражданина с учета в качестве безработного. Кроме того, человека могут лишить пособия на 1 месяц (он будет засчитан в период выплаты).

На 1 месяц выплата пособия прекращается:

  • если гражданин явился в орган службы занятости в состоянии алкогольного/наркотического опьянения;
  • в случае неуспеваемости или прогулов, самовольного прекращения учебы по направлению органов службы занятости;
  • при невыполнении индивидуального плана содействия занятости без уважительных причин (вступает в силу с 01.01.2025).

Когда еще нельзя получить пособие по безработице:

  • при получении пособий по беременности и родам;
  • в случае выезда безработного с места жительства или места пребывания в связи с обучением по очно-заочной или заочной форме;
  • во время призыва безработного гражданина на военные сборы;
  • в период привлечения к мероприятиям по подготовке к военной службе, а также связанных с исполнением государственных обязанностей.
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