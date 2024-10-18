Пособие по безработице вырастет в 2025 году: кто его сможет получать

Posted 18 октября, 05:22
Published 18 октября, 05:22
Modified 18 октября, 05:22
Updated 18 октября, 05:22
Претендовать на пособие могут лишь граждане, которые официально признаны безработными. Согласно Закону «О занятости населения в РФ», для людей, проработавших не менее 26 недель за последний год и вставших на учет не позднее 12 месяцев после увольнения, размер пособия в первые 3 месяца составляет 75% среднего заработка, в последующие — 60%. При этом правительством установлены максимальная сумма ежемесячных выплат, в 2024 году — 13 738, 61 рубля в первые 3 месяца, 5 370 рублей — в последующие, и минимальная, на данный момент она составляет 1 611 рублей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Минимальный размер пособия в течение 3 месяцев получают граждане:
Особые условия начисления пособия по безработице предусмотрены для граждан предпенсионного возраста, они могут получать выплаты в течение 12 месяцев или дольше. Срок выплаты увеличивается на 2 недели за каждый год, проработанный сверх 20-летнего стажа у женщин и 25-летнего у мужчин. В первые 3 месяца гражданам выплачивается 75% от среднего заработка, следующие 4 — 60%, далее — 45%. Максимальный размер пособия на протяжении всего времени составляет 13 738,61 рубля.
Для детей-сирот до достижения ими 23 лет также установлен максимальный размер пособия 13 738,61 рубля на протяжении полугода со дня регистрации в качестве безработных. Дополнительное пособие выплачивается безработным гражданам, подвергшимся воздействию радиации из-за аварий и катастроф.
Официально безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, но находятся в поисках подходящей вакансии через службу занятости. С 1 января 2025 году вступит в силу статья 23 Закона «О занятости населения в РФ» от 12.12.2023, согласно которой безработными будут признаваться «трудоспособные граждане, которые ищут работу, зарегистрированы органами службы занятости в целях поиска подходящей работы и готовы к ней приступить».
Безработным не может быть признан:
Кроме того, безработным нельзя признать человека, который отсутствует на рабочем месте в связи с временной нетрудоспособностью, отпуском, прохождением профобучения, получением профессионального образования или дополнительного профобразования, призывом на военные сборы, приостановкой производства из-за забастовки и т. д.
Регистрация граждан в качестве безработных осуществляется по месту жительства. Для постановки на учет в Центр занятости населения необходимо предоставить: паспорт, трудовую книжку, документ об образовании, справку о среднем заработке за последние 3 месяца на последнем месте работы, ИНН.
Подать документы можно 3 способами:
Решение о признании гражданина безработным должно быть принято в течение 11 дней после подачи заявления, одновременно с этим назначается пособие.
Гражданин может получить отказ в признании безработным:
В случае отказа повторная регистрация в качестве безработного доступна в течение месяца.
Выплата прекращается в день снятия гражданина с учета в качестве безработного. Кроме того, человека могут лишить пособия на 1 месяц (он будет засчитан в период выплаты).
На 1 месяц выплата пособия прекращается:
Когда еще нельзя получить пособие по безработице: