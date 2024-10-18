Риелторы рассказали, как подорожало жилье в Екатеринбурге за 10 лет

Posted 18 октября, 07:12
Published 18 октября, 07:12
Modified 18 октября, 07:14
Updated 18 октября, 07:14
За последние 10 лет цены на жилье в Екатеринбурге значительно выросли, в среднем на 62%. Однако этот рост был неравномерным в разных категориях недвижимости.
Так, больше всего за этот период выросли в цене «Малосемейки» (+44%). А вот комнаты в коммунальных квартирах значительно отстали от общей тенденции рынка (+16%).
Интересно, что раньше стоимость комнаты в коммуналке была за квадратный метр очень высокой, но с 2018 года их цены значительно отстают от общего рынка. «Малосемейки» демонстрируют похожую динамику.
В то же время, популярность студий на первичном рынке растет стремительно, и они занимают лидирующие позиции по цене.
Несмотря на различия в динамике цен по категориям, общая тенденция на рынке недвижимости Екатеринбурга — это стабильный рост. Это делает недвижимость привлекательным инструментом для долгосрочных инвестиций, рассказала на своей странице в соцсети ВКонтакте риэлтор Рузалина Шалагинова.
Ранее сообщалось, что цены на вторичное жилье в Екатеринбурге выросли в июне.