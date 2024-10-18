tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября, 07:12

Published 18 октября, 07:12

Modified 18 октября, 07:14

Updated 18 октября, 07:14

Риелторы рассказали, как подорожало жилье в Екатеринбурге за 10 лет

Риелторы рассказали, как подорожало жилье в Екатеринбурге за 10 лет

18 октября 2024, 07:12
Фото: Изображение Midjourney
Риэлторы проанализировали динамику цен на недвижимость за последние 10 лет.

За последние 10 лет цены на жилье в Екатеринбурге значительно выросли, в среднем на 62%. Однако этот рост был неравномерным в разных категориях недвижимости.

Так, больше всего за этот период выросли в цене «Малосемейки» (+44%). А вот комнаты в коммунальных квартирах значительно отстали от общей тенденции рынка (+16%).

Интересно, что раньше стоимость комнаты в коммуналке была за квадратный метр очень высокой, но с 2018 года их цены значительно отстают от общего рынка. «Малосемейки» демонстрируют похожую динамику.

В то же время, популярность студий на первичном рынке растет стремительно, и они занимают лидирующие позиции по цене.

Несмотря на различия в динамике цен по категориям, общая тенденция на рынке недвижимости Екатеринбурга — это стабильный рост. Это делает недвижимость привлекательным инструментом для долгосрочных инвестиций, рассказала на своей странице в соцсети ВКонтакте риэлтор Рузалина Шалагинова.

Ранее сообщалось, что цены на вторичное жилье в Екатеринбурге выросли в июне.

Эксперт спрогнозировал динамику цен на жилье в 2024 году
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Жилье#Недвижимость#Новости недвижимости#Екатеринбург#Цена#Рынок недвижимости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика