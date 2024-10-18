Стирать и гладить не нужно: 3 мгновенных способа освежить шторы в вашем доме

Posted 18 октября, 11:29
Published 18 октября, 11:29
Modified 18 октября, 11:31
Updated 18 октября, 11:31
Метод, доступный абсолютно всем хозяйкам. Вам понадобится специальная насадка для ткани или обивки. Пылесос должен работать на минимальной мощности, в противном случае он будет попросту засасывать шторы внутрь. Больше всего пыль скапливается в верхней и нижних частях штор. Тщательно пропылесосьте всю поверхность, расправляя складки, а проблемным участкам уделите чуть больше времени.
Перед тем, как приступить к обработке, проверьте, нет ли на шторах каких-либо специальных указаний по уходу. Обратите внимание на температуру и мощность пара — некоторые деликатные ткани могут не выдержать слишком высоких температур.
Пар является отличным средством для уничтожения бактерий. Вы можете использовать обычный отпариватель или парогенератор. Просто подвесьте гардины или оставьте их на месте, а затем аккуратно проведите паром по ткани на расстоянии 20-30 см, — такой совет приводит портал «Новый очаг».
Обрабатывайте шторы снизу вверх, чтобы избежать образования капель. Если на шторах остались пятна, аккуратно протрите их мягкой тканью или губкой. Не используйте агрессивные средства — это может повредить ткань. После обработки паром дайте шторам немного остыть и высохнуть.
Используйте соду для нейтрализации запахов и уничтожения бактерий. Для проведения этой процедуры гардины нужно будет снять: насыпьте немного соды на ткань, оставьте на 30-40 минут, а затем тщательно пропылесосьте.
Также с запахом и несложными загрязнениями отлично справляется уксус. Разведите жидкость в воде (1:3) и опрыскайте смесью полотно штор — это поможет не только очистить, но и дезинфицировать ткань. Резкий запах уксуса быстро улетучится, а шторы будут выглядеть более свежими. А добавив в воду с уксусом несколько капель эфирного масла (например, чайного дерева, известного своими антибактериальными свойствами), вы не только очистите гардины, но и создадите приятный аромат.
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