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Posted 18 октября, 11:29

Published 18 октября, 11:29

Modified 18 октября, 11:31

Updated 18 октября, 11:31

Стирать и гладить не нужно: 3 мгновенных способа освежить шторы в вашем доме

Стирать и гладить не нужно: 3 мгновенных способа освежить шторы в вашем доме

18 октября 2024, 11:29
Фото: Photo by Maria Orlova on Unsplash
Сюжет
Дом и сад
Шторы и гардины являются чуть ли не главными пылесборниками в доме, а пыль способна провоцировать всевозможные заболевания, включая аллергию и астму. Однако частая стирка может оказаться непосильной задачей для хозяйки. Можно ли освежить шторы, не тратя при этом силы и время?

Чистим шторы с помощью пылесоса

Метод, доступный абсолютно всем хозяйкам. Вам понадобится специальная насадка для ткани или обивки. Пылесос должен работать на минимальной мощности, в противном случае он будет попросту засасывать шторы внутрь. Больше всего пыль скапливается в верхней и нижних частях штор. Тщательно пропылесосьте всю поверхность, расправляя складки, а проблемным участкам уделите чуть больше времени.

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Чистим и обеззараживаем шторы с помощью пароочистителя

Перед тем, как приступить к обработке, проверьте, нет ли на шторах каких-либо специальных указаний по уходу. Обратите внимание на температуру и мощность пара — некоторые деликатные ткани могут не выдержать слишком высоких температур.

Пар является отличным средством для уничтожения бактерий. Вы можете использовать обычный отпариватель или парогенератор. Просто подвесьте гардины или оставьте их на месте, а затем аккуратно проведите паром по ткани на расстоянии 20-30 см, — такой совет приводит портал «Новый очаг».

Обрабатывайте шторы снизу вверх, чтобы избежать образования капель. Если на шторах остались пятна, аккуратно протрите их мягкой тканью или губкой. Не используйте агрессивные средства — это может повредить ткань. После обработки паром дайте шторам немного остыть и высохнуть.

Чистить шторы из тяжелый тканей нужно чащеЧистить шторы из тяжелый тканей нужно чаще
Чистить шторы из тяжелый тканей нужно чаще. Фото: Photo by DJ Paine on Unsplash

Избавляемся от запахов и грязи на шторах с помощью соды и уксуса

Используйте соду для нейтрализации запахов и уничтожения бактерий. Для проведения этой процедуры гардины нужно будет снять: насыпьте немного соды на ткань, оставьте на 30-40 минут, а затем тщательно пропылесосьте.

Также с запахом и несложными загрязнениями отлично справляется уксус. Разведите жидкость в воде (1:3) и опрыскайте смесью полотно штор — это поможет не только очистить, но и дезинфицировать ткань. Резкий запах уксуса быстро улетучится, а шторы будут выглядеть более свежими. А добавив в воду с уксусом несколько капель эфирного масла (например, чайного дерева, известного своими антибактериальными свойствами), вы не только очистите гардины, но и создадите приятный аромат.

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