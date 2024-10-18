Стирать и гладить не нужно: 3 мгновенных способа освежить шторы в вашем доме

Также с запахом и несложными загрязнениями отлично справляется уксус. Разведите жидкость в воде (1:3) и опрыскайте смесью полотно штор — это поможет не только очистить, но и дезинфицировать ткань. Резкий запах уксуса быстро улетучится, а шторы будут выглядеть более свежими. А добавив в воду с уксусом несколько капель эфирного масла (например, чайного дерева, известного своими антибактериальными свойствами), вы не только очистите гардины, но и создадите приятный аромат.