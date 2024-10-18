Суд Екатеринбурга определит меру пресечения деду-убийце 18 октября

Напомним, 16 октября 2024 года 45-летний житель Екатеринбурга, вернувшись домой с работы, убил своего внука, так как ему помешал его плач. Затем мужчина убежал из квартиры и хотел спрятаться в заброшенном здании, однако его нашли и задержали.