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Posted 18 октября, 05:14

Published 18 октября, 05:14

Modified 18 октября, 05:16

Updated 18 октября, 05:16

Суд Екатеринбурга определит меру пресечения деду-убийце 18 октября

Суд Екатеринбурга определит меру пресечения деду-убийце 18 октября

18 октября 2024, 05:14
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Убийство полуторамесячного ребенка в Екатеринбурге
Суд в Екатеринбурге изберет меру пресечения местному жителю за убийство новорожденного внука.

Заседание по избранию меры пресечения пройдет в суде Чкаловского района 18 октября 2024 года в 14:30.

Напомним, 16 октября 2024 года 45-летний житель Екатеринбурга, вернувшись домой с работы, убил своего внука, так как ему помешал его плач. Затем мужчина убежал из квартиры и хотел спрятаться в заброшенном здании, однако его нашли и задержали.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело. Детский омбудсмен Игорь Мороков сообщил, что проверит данную семью.

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