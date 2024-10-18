Суд обязал ветерана СВО в Тагиле выплатить 40 тысяч рублей любовнице покойного отца

Posted 18 октября, 09:44
Published 18 октября, 09:44
Modified 18 октября, 09:50
Updated 18 октября, 09:50
Отец Антона, собеседника редакции TagilCity.ru, продал квартиру бабушки и на эти деньги приобрел другую жилплощадь. Новую квартиру, ввиду личных обстоятельств, он записал на женщину с условием, что когда придет время, она перепишет ее на него. При этом они не являются родственниками, по словам Антона, женщина якобы приходилась отцу любовницей. В итоге она отказалась возвращать квартиру, и отец бойца пошел в суд. Редакции TagilCity.ru не удалось связаться с женщиной, но по имеющейся информации, ее позиция в том, что квартира является подарком от покойного отца Антона.
Антон в свою очередь обвиняет женщину в мошенничестве, но суд встал на ее сторону, и теперь тагильчанка хочет получить от него компенсацию за судебные расходы. Отец бойца, прошедший через сложный судебный процесс с гражданкой Нижнего Тагила, умер из-за последствий рака. После его смерти тагильчанка, которая по словам Антона получила имущество обманным путем, обратилась к бойцу с требованием компенсации судебных расходов.
Отец продал бабушкину квартиру и на эти деньги купил другую квартиру и, так сложились обстоятельства, записал квартиру на эту женщину. По условиям она должна была переписать квартиру обратно на него, как только отцу это понадобится. Но это все было лишь на словах. Они даже не жили вместе, эта женщина была любовницей отца. Она говорит, что это был подарок. Он судился с ней, но суд признал обстоятельства законными. От него были поданы апелляции, но до оглашения решения он не дожил. Теперь она требует с меня деньги за судебные расходы, — рассказал мужчина редакции TagilCity.ru.
Как правоприемник, Антон стал ответчиком по делу о возмещении судебных издержек, несмотря на то, что он сам не участвовал в процессе. Судебное решение подтвердило законность сделки между отцом Антона и жительницей Нижнего Тагила. В распоряжении редакции имеется информация по оглашению решения слуги Фемиды. Судья встал на сторону тагильчанки, хотя и частично. Женщина требовала 75 тысяч рублей, а суд принял решение уменьшить компенсацию до 40 тысяч рублей.