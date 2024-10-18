Суд обязал ветерана СВО в Тагиле выплатить 40 тысяч рублей любовнице покойного отца

Отец Антона, собеседника редакции TagilCity.ru, продал квартиру бабушки и на эти деньги приобрел другую жилплощадь. Новую квартиру, ввиду личных обстоятельств, он записал на женщину с условием, что когда придет время, она перепишет ее на него. При этом они не являются родственниками, по словам Антона, женщина якобы приходилась отцу любовницей. В итоге она отказалась возвращать квартиру, и отец бойца пошел в суд. Редакции TagilCity.ru не удалось связаться с женщиной, но по имеющейся информации, ее позиция в том, что квартира является подарком от покойного отца Антона.