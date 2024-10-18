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Posted 18 октября, 09:58

Published 18 октября, 09:58

Modified 18 октября, 10:00

Updated 18 октября, 10:00

Суд обязал жителей Екатеринбурга поменять в квартире полы с «эффектом барабана»

Суд обязал жителей Екатеринбурга поменять в квартире полы с «эффектом барабана»

18 октября 2024, 09:58
Фото: 1MI
Жители Екатеринбурга демонтируют полы в своей квартире по решению суда.

10 лет назад жильцы дома на улице Высоцкого при укладке ламината использовали фанеру для того, чтобы выровнять пол. После этого женщина, живущая ниже, стала слышать шум каждый раз, когда соседи ходили у себя в квартире, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Спустя девять лет, в 2023 году, соседка не выдержала и обратилась в суд, так как шум только усилился. Суд вынес решение о том, что жильцы нарушили звукоизоляцию и обязал их поменять полы, а также выплатить горожанке 112 тысяч рублей.

Напомним, суд в Нижнем Тагиле заставил женщину положить в больницу ребенка, у которого есть серьезное хроническое заболевание.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Суд#Деньги#Квартира#Соседи#Екатеринбург#Пол#Звукоизоляция
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