Суд обязал жителей Екатеринбурга поменять в квартире полы с «эффектом барабана»

Posted 18 октября, 09:58
Published 18 октября, 09:58
Modified 18 октября, 10:00
Updated 18 октября, 10:00
10 лет назад жильцы дома на улице Высоцкого при укладке ламината использовали фанеру для того, чтобы выровнять пол. После этого женщина, живущая ниже, стала слышать шум каждый раз, когда соседи ходили у себя в квартире, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Спустя девять лет, в 2023 году, соседка не выдержала и обратилась в суд, так как шум только усилился. Суд вынес решение о том, что жильцы нарушили звукоизоляцию и обязал их поменять полы, а также выплатить горожанке 112 тысяч рублей.
Напомним, суд в Нижнем Тагиле заставил женщину положить в больницу ребенка, у которого есть серьезное хроническое заболевание.