Суд обязал жителей Екатеринбурга поменять в квартире полы с «эффектом барабана»

Спустя девять лет, в 2023 году, соседка не выдержала и обратилась в суд, так как шум только усилился. Суд вынес решение о том, что жильцы нарушили звукоизоляцию и обязал их поменять полы, а также выплатить горожанке 112 тысяч рублей.