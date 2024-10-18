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Posted 18 октября, 04:30

Published 18 октября, 04:30

Modified 18 октября, 04:32

Updated 18 октября, 04:32

Суд взыскал с «Гортранса» в Екатеринбурге более 28 млн рублей

Суд взыскал с «Гортранса» в Екатеринбурге более 28 млн рублей

18 октября 2024, 04:30
Фото: 1MI
«Гортранс» в Екатеринбурге по решению суда выплатит «Екатеринбургэнергосбыту» более 28 миллионов рублей за долги по электричеству.

Сообщается, что данный иск не повторит ситуацию 2021 года, когда организации из-за долгов отключали подстанции. Благодаря переходу на «брутто-контракты» появится возможность исключить такие инциденты, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Напомним, екатеринбургский «Гортранс» стал самой убыточной муниципальной организацией в городе. Его убытки увеличились более, чем в девять раз. В 2023 году мэрия оплачивала долги компании, сумма которых тогда была 290 миллионов.

В сентябре 2024 года компания «Екатеринбургэнергосбыт» подала иск в суд.

Энергетики в Екатеринбурге требуют с «Гортранса» более 28 млн рублей
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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Суд#Деньги#Электричество#Долги#Мэрия#Муп#Убытки#Екатеринбург#Гортранс#Екатеринбургэнергосбыт
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