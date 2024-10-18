Суд взыскал с «Гортранса» в Екатеринбурге более 28 млн рублей

Posted 18 октября, 04:30
Published 18 октября, 04:30
Modified 18 октября, 04:32
Updated 18 октября, 04:32
Сообщается, что данный иск не повторит ситуацию 2021 года, когда организации из-за долгов отключали подстанции. Благодаря переходу на «брутто-контракты» появится возможность исключить такие инциденты, рассказали в пресс-службе мэрии города.
Напомним, екатеринбургский «Гортранс» стал самой убыточной муниципальной организацией в городе. Его убытки увеличились более, чем в девять раз. В 2023 году мэрия оплачивала долги компании, сумма которых тогда была 290 миллионов.
В сентябре 2024 года компания «Екатеринбургэнергосбыт» подала иск в суд.