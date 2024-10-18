Свердловская область попала в два антирейтинга по количеству ДТП

Количество пойманных пьяных водителей в Свердловской области — 214 — это 7 место. А вот первенство в этой рубрике занял Краснодарский край, там таких аварий насчитали почти 400. Второе место — Москва, с очень большой разницей по сравнению с лидером — почти 250.