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Posted 18 октября, 07:12

Published 18 октября, 07:12

Modified 18 октября, 07:14

Updated 18 октября, 07:14

Свердловская область попала в два антирейтинга по количеству ДТП

Свердловская область попала в два антирейтинга по количеству ДТП

18 октября 2024, 07:12
Фото: 1MI
Свердловская область встала на седьмые строчки топа по количеству ДТП с пьяными и пешеходами.

Такой рейтинг создали в аналитическом агентстве «ПромРейтинг». Всего специалисты насчитали около 96 тысяч ДТП, это меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Количество пойманных пьяных водителей в Свердловской области — 214 — это 7 место. А вот первенство в этой рубрике занял Краснодарский край, там таких аварий насчитали почти 400. Второе место — Москва, с очень большой разницей по сравнению с лидером — почти 250.

По количеству сбитых пешеходов по вине самих же пешеходов Свердловская область заняла 7 место — 224 инцидента. По сравнению с прошлым годом количество таких ДТП значительно снизилось. Первое место в этой категории заняла Москва — почти 500 инцидентов.

Напомним, одно из аналитических агентств рассматривало тему мата в интернете. Екатеринбург вошёл в топ-10 городов, где больше всего матершинников.

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