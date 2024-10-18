Свердловская область попала в два антирейтинга по количеству ДТП

Posted 18 октября, 07:12
Published 18 октября, 07:12
Modified 18 октября, 07:14
Updated 18 октября, 07:14
Такой рейтинг создали в аналитическом агентстве «ПромРейтинг». Всего специалисты насчитали около 96 тысяч ДТП, это меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
Количество пойманных пьяных водителей в Свердловской области — 214 — это 7 место. А вот первенство в этой рубрике занял Краснодарский край, там таких аварий насчитали почти 400. Второе место — Москва, с очень большой разницей по сравнению с лидером — почти 250.
По количеству сбитых пешеходов по вине самих же пешеходов Свердловская область заняла 7 место — 224 инцидента. По сравнению с прошлым годом количество таких ДТП значительно снизилось. Первое место в этой категории заняла Москва — почти 500 инцидентов.
Напомним, одно из аналитических агентств рассматривало тему мата в интернете. Екатеринбург вошёл в топ-10 городов, где больше всего матершинников.