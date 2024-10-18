Свердловская область рискует стать Синарской

Posted 18 октября, 10:33
Published 18 октября, 10:33
Modified 18 октября, 10:35
Updated 18 октября, 10:35
Авторы обращения обосновали свое решение тем, что компания «Синара» в последнее время набирает все большие обороты в жизни региона, создает крупные проекты, в том числе на бюджетные деньги, пишет ЕАН.
Как, например, Ирбитский молочный завод практически полностью принадлежит «Синаре», а через некоторое время, по мнению ЕАН, будет ее на 75%. Переход от государственной собственности в частную сопровождался скандалом.
Бывший гендиректор завода Сергей Суетин заявил, что продажа 50% акций завода за 1 с лишним млрд рублей — это раздача, а не продажа.
Интересна и ситуация с новыми троллейбусами для Екатеринбурга. Компания успеет изготовить 50 штук до Нового года, журналисты считают, что результаты конкурса были известны заранее.
Напомним, летом 2024 года губернатор Евгений Куйвашев и руководитель «Синары» Виктор Леш подписали соглашение, согласно которому в Екатеринбурге могут обновить трамвайную сеть.