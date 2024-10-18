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Posted 18 октября, 10:33

Published 18 октября, 10:33

Modified 18 октября, 10:35

Updated 18 октября, 10:35

Свердловская область рискует стать Синарской

Свердловская область рискует стать Синарской

18 октября 2024, 10:33
Фото: 1MI
В Свердловской области создали петицию для переименования региона в Синарскую область.

Авторы обращения обосновали свое решение тем, что компания «Синара» в последнее время набирает все большие обороты в жизни региона, создает крупные проекты, в том числе на бюджетные деньги, пишет ЕАН.

Как, например, Ирбитский молочный завод практически полностью принадлежит «Синаре», а через некоторое время, по мнению ЕАН, будет ее на 75%. Переход от государственной собственности в частную сопровождался скандалом.

Бывший гендиректор завода Сергей Суетин заявил, что продажа 50% акций завода за 1 с лишним млрд рублей — это раздача, а не продажа.

Интересна и ситуация с новыми троллейбусами для Екатеринбурга. Компания успеет изготовить 50 штук до Нового года, журналисты считают, что результаты конкурса были известны заранее.

Напомним, летом 2024 года губернатор Евгений Куйвашев и руководитель «Синары» Виктор Леш подписали соглашение, согласно которому в Екатеринбурге могут обновить трамвайную сеть.

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#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Молоко#Троллейбусы#Петиция#Екатеринбург#Группа Синара
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