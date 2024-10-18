Тагильчанка представила родной город на ежегодном конкурсе в Екатеринбурге

Елена Данилова, жительница Нижнего Тагила, приняла участие в ежегодном конкурсе «Мисс и Миссис Бизнес Екатеринбург и Свердловская область 2024», представляя свой родной город. Елена является владелицей социального бизнеса, который оказывает психологическую поддержку детско-родительским и супружеским отношениям. Также она возглавляет академию дополнительного профессионального образования. Семейные пары, которые, несмотря на личные трудности, обратились за помощью к Елене, отзываются о ней как о настоящем профессионале своего дела.