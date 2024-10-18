Тагильчанка представила родной город на ежегодном конкурсе в Екатеринбурге

Posted 18 октября, 08:51
Published 18 октября, 08:51
Modified 18 октября, 08:53
Updated 18 октября, 08:53
Елена Данилова, жительница Нижнего Тагила, приняла участие в ежегодном конкурсе «Мисс и Миссис Бизнес Екатеринбург и Свердловская область 2024», представляя свой родной город. Елена является владелицей социального бизнеса, который оказывает психологическую поддержку детско-родительским и супружеским отношениям. Также она возглавляет академию дополнительного профессионального образования. Семейные пары, которые, несмотря на личные трудности, обратились за помощью к Елене, отзываются о ней как о настоящем профессионале своего дела.
Я клиентка Елены, благодаря ей мы с мужем передумали разводиться и благодаря этому вышли на новый уровень отношений. И очень рады, что сохранили семью, — рассказала редакции TagilCity.ru, Кристина, одна из клиенток предпринимательницы.
Открытие конкурса состоялось 2 октября и проходит при поддержке Администрации города Екатеринбурга, общественной организации «Деловая Россия» и Межрегиональной Ассоциации Женского Бизнеса. Финал конкурса намечена на 4 ноября 2024 года. Особенностью конкурса является представление красоты бизнес-леди как совокупности духовных и интеллектуальных качеств, творческих способностей и внешних данных. Это мероприятие дает возможность участницам продемонстрировать свои таланты и достижения, а также привлечь внимание к своему бизнесу и внести вклад в развитие экономики региона.