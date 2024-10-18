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Posted 18 октября, 16:29

Published 18 октября, 16:29

Modified 18 октября, 16:31

Updated 18 октября, 16:31

Уплывшая квартира, жуткие выбросы, ледовый городок в Тагиле, дед-убийца и суперлуние

Уплывшая квартира, жуткие выбросы, ледовый городок в Тагиле, дед-убийца и суперлуние

18 октября 2024, 16:29
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Боец СВО судился с любовницей отца и остался ей должен. Тагильчан четыре дня травили выбросами. Ледовый городок по мотивам «Айболита» построят в Тагиле. Убившего внука мужчину отправили в СИЗО на два месяца. Гигантской луной любовались свердловчане накануне. Подводим итоги за 18 октября.

В Нижнем Тагиле боец СВО, вернувшись из зоны боевых действий с ранением, обнаружил, что его отец переписал квартиру на свою любовницу, так как болел раком. Он условился с женщиной, что она вернет квартиру по первому требованию. Однако впоследствии сделать это экс-любовница отказалась. Отец пытался судиться с ней, но скончался. Суд встал на сторону нынешней собственницы жилплощади. В итоге боец остался ей должен 40 тысяч рублей за судебные издержки.

Суд обязал ветерана СВО в Тагиле выплатить 40 тысяч рублей любовнице покойного отца
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Жители Нижнего Тагила с 14 октября задыхаются в родном городе из-за сильного смога. Концентрация вредных выбросов в некоторые дни была превышена в два раза. В частности, замеры Уральского гидрометцентра выявили оксид азота и оксид углерода в воздухе.

Жителей Нижнего Тагила четыре дня подряд травят выбросами
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Тагильчане в скором времени смогут полюбоваться пальмами и слонами — в городе построят ледовый городок по мотивам сказки Корнея Чуковского «Айболит». По задумке скульптора Эдуарда Пономаренко, Тагил на некоторое время должен превратиться в филиал Африки — правда, холодный.

В Нижнем Тагиле построят ледовый город по мотивам сказки «Айболит»
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В Екатеринбурге суд избрал меру пресечения мужчине, который жестоко расправился с собственным 1,5-месячным внуком. Причиной столь жестокого поступка стал плач ребенка. Подозреваемый проведет в СИЗО следующие два месяца. По мнению прокурора, он может скрыться от правосудия, поэтому оставлять его на свободе нельзя.

В Екатеринбурге на два месяца арестовали деда-убийцу
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Редкое природное явление, суперлуние, могли наблюдать жители Нижнего Тагила и уральской столицы накануне, 17 октября. Никакой мистики в этом нет: Луна кажется нереально большой в те дни, когда она приближается к земле на минимальное расстояние.

Жители Нижнего Тагила и Екатеринбурга заметили в небе суперлуние
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