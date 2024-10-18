Уплывшая квартира, жуткие выбросы, ледовый городок в Тагиле, дед-убийца и суперлуние

В Нижнем Тагиле боец СВО, вернувшись из зоны боевых действий с ранением, обнаружил, что его отец переписал квартиру на свою любовницу, так как болел раком. Он условился с женщиной, что она вернет квартиру по первому требованию. Однако впоследствии сделать это экс-любовница отказалась. Отец пытался судиться с ней, но скончался. Суд встал на сторону нынешней собственницы жилплощади. В итоге боец остался ей должен 40 тысяч рублей за судебные издержки.