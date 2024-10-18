Уплывшая квартира, жуткие выбросы, ледовый городок в Тагиле, дед-убийца и суперлуние

Posted 18 октября, 16:29
Published 18 октября, 16:29
Modified 18 октября, 16:31
Updated 18 октября, 16:31
В Нижнем Тагиле боец СВО, вернувшись из зоны боевых действий с ранением, обнаружил, что его отец переписал квартиру на свою любовницу, так как болел раком. Он условился с женщиной, что она вернет квартиру по первому требованию. Однако впоследствии сделать это экс-любовница отказалась. Отец пытался судиться с ней, но скончался. Суд встал на сторону нынешней собственницы жилплощади. В итоге боец остался ей должен 40 тысяч рублей за судебные издержки.
Жители Нижнего Тагила с 14 октября задыхаются в родном городе из-за сильного смога. Концентрация вредных выбросов в некоторые дни была превышена в два раза. В частности, замеры Уральского гидрометцентра выявили оксид азота и оксид углерода в воздухе.
Тагильчане в скором времени смогут полюбоваться пальмами и слонами — в городе построят ледовый городок по мотивам сказки Корнея Чуковского «Айболит». По задумке скульптора Эдуарда Пономаренко, Тагил на некоторое время должен превратиться в филиал Африки — правда, холодный.
В Екатеринбурге суд избрал меру пресечения мужчине, который жестоко расправился с собственным 1,5-месячным внуком. Причиной столь жестокого поступка стал плач ребенка. Подозреваемый проведет в СИЗО следующие два месяца. По мнению прокурора, он может скрыться от правосудия, поэтому оставлять его на свободе нельзя.
Редкое природное явление, суперлуние, могли наблюдать жители Нижнего Тагила и уральской столицы накануне, 17 октября. Никакой мистики в этом нет: Луна кажется нереально большой в те дни, когда она приближается к земле на минимальное расстояние.