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Posted 18 октября, 09:06

Published 18 октября, 09:06

Modified 18 октября, 09:08

Updated 18 октября, 09:08

Ушли на фронт: что известно о закрытии колонии №59 в Каменске-Уральском

Ушли на фронт: что известно о закрытии колонии №59 в Каменске-Уральском

18 октября 2024, 09:06
Фото: 1MI
Местные СМИ Каменска-Уральского опубликовали информацию о закрытии колонии №59. Правда это или нет — выяснил TagilCity.ru.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Впервые сообщение о закрытии исправительного учреждения было опубликовано изданием «Время Press». Далее, ссылаясь на первоисточник, публикация распространилась по региональным и федеральным telegram-каналам и СМИ.

Журналисты утверждали, что в колонии, о которой идет речь, сегодня содержатся всего 15 человек. По предположению редакции первоисточника, это связано с тем, что арестанты подписали контракт с Минобороны и уехали на фронт СВО.

Пресс-секретарь ГУФСИН в Свердловской области Александр Левченко уже прокомментировал информацию о колонии №59 в Каменске-Уральском, не подтвердив его закрытие.

Это учреждение действует, нет никаких решений, из-за которых оно могло бы закрыться. Закрытие колоний началось задолго до начала СВО и происходит потому, что осужденные переводятся в исправительные центры, — сообщил Левченко ura.ru.
#Юлия Мамонтова#Каменск-Уральский#Эксклюзив#Фейк#Колония#Исправительная колония#Екатеринбург
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