Ушли на фронт: что известно о закрытии колонии №59 в Каменске-Уральском

Posted 18 октября, 09:06
Published 18 октября, 09:06
Modified 18 октября, 09:08
Updated 18 октября, 09:08
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Впервые сообщение о закрытии исправительного учреждения было опубликовано изданием «Время Press». Далее, ссылаясь на первоисточник, публикация распространилась по региональным и федеральным telegram-каналам и СМИ.
Журналисты утверждали, что в колонии, о которой идет речь, сегодня содержатся всего 15 человек. По предположению редакции первоисточника, это связано с тем, что арестанты подписали контракт с Минобороны и уехали на фронт СВО.
Пресс-секретарь ГУФСИН в Свердловской области Александр Левченко уже прокомментировал информацию о колонии №59 в Каменске-Уральском, не подтвердив его закрытие.
Это учреждение действует, нет никаких решений, из-за которых оно могло бы закрыться. Закрытие колоний началось задолго до начала СВО и происходит потому, что осужденные переводятся в исправительные центры, — сообщил Левченко ura.ru.