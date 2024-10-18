В автобусах Екатеринбурга стали заклеивать QR-коды от пассажиров

Так, по словам пассажирки автобуса №83, наклейка с QR-кодом была закрыта рекламной листовкой. Екатеринбурженка хотела снять объявление, чтобы оплатить проезд, однако кондуктор заявил, что такой способ оплаты не работает, пишет Е1.