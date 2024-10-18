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Posted 18 октября, 08:26

Published 18 октября, 08:26

Modified 18 октября, 08:28

Updated 18 октября, 08:28

В автобусах Екатеринбурга стали заклеивать QR-коды от пассажиров

В автобусах Екатеринбурга стали заклеивать QR-коды от пассажиров

18 октября 2024, 08:26
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге стали заклеивать в автобусах QR-коды, предназначенные для оплаты проезда со скидкой.

Так, по словам пассажирки автобуса №83, наклейка с QR-кодом была закрыта рекламной листовкой. Екатеринбурженка хотела снять объявление, чтобы оплатить проезд, однако кондуктор заявил, что такой способ оплаты не работает, пишет Е1.

При этом пассажирке все же удалось оплатить поездку в электронном виде, а кондуктор после этого инцидента снял рекламу.

Напомним, оплата проезда по QR-кодам в общественном транспорте Екатеринбурга стала действовать с 10 октября 2024 года. Однако многие водители и кондукторы заставляют пассажиров платить «старым» способом.

Пассажиры в Екатеринбурге смогут отслеживать автобусы в онлайн-режиме
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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Автобус#Общественный транспорт#Пассажирка#Екатеринбург#Кондуктор#QR-код
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