В автобусах Екатеринбурга стали заклеивать QR-коды от пассажиров

Posted 18 октября, 08:26
Published 18 октября, 08:26
Modified 18 октября, 08:28
Updated 18 октября, 08:28
Так, по словам пассажирки автобуса №83, наклейка с QR-кодом была закрыта рекламной листовкой. Екатеринбурженка хотела снять объявление, чтобы оплатить проезд, однако кондуктор заявил, что такой способ оплаты не работает, пишет Е1.
При этом пассажирке все же удалось оплатить поездку в электронном виде, а кондуктор после этого инцидента снял рекламу.
Напомним, оплата проезда по QR-кодам в общественном транспорте Екатеринбурга стала действовать с 10 октября 2024 года. Однако многие водители и кондукторы заставляют пассажиров платить «старым» способом.