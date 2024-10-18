В Домклик оценили изменение ипотечного спроса после повышения ставки ЦБ

В российских регионах в сентябре было выдано 17,3 тыс. ипотечных кредитов на строящееся жилье, что соответствует показателю предыдущего месяца. В то же время на рынке готового жилья общая сумма выданных ипотек уменьшилась на 8,4% по сравнению с августом и составила 29,1 тыс. кредитов. В целом в течение всего 2024 года, несмотря на рост ключевой ставки и увеличение стоимости кредитов, объем ипотечного кредитования на вторичном рынке остается стабильным — около 30 тыс. сделок в месяц. При этом доля вторичного жилья в общем объеме кредитования в России остается значительной — 58,4% против 35% на первичном рынке в сентябре 2024 года.