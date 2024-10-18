В Домклик оценили изменение ипотечного спроса после повышения ставки ЦБ

Posted 18 октября, 15:04
Published 18 октября, 15:04
Modified 18 октября, 15:04
Updated 18 октября, 15:04
По информации аналитического центра «Домклик», в сентябре доли ипотечных выдач на первичном и вторичном рынках жилья, а также в индивидуальном жилищном строительстве остались почти неизменными по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом пишет properm.ru.
Всего в сентябре 2024 года Сбербанк выдал 49,9 тысячи ипотечных кредитов на сумму свыше 225 миллиардов рублей (в июле было выдано 49,8 тысячи, в августе — 52,6 тысячи ипотечных кредитов).
Что касается льготной программы «Семейная ипотека», то в последние месяцы было заключено около 14,5 тысячи сделок, однако она была приостановлена, что, по мнению аналитиков «Домклик», привело к снижению спроса. Однако они предполагают, что после перераспределения лимитов и возобновления кредитования показатели смогут отчасти восстановиться.
Директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи отметил, что в сентябре в рейтинге регионов по количеству ипотечных кредитов на первичном рынке традиционно лидируют Москва и Санкт-Петербург.
На рынке новостроек большинство операций по-прежнему осуществляется на условиях субсидирования. В то же время, по словам эксперта, интерес к кредитованию по базовым ставкам увеличивается. В сентябре в Москве количество таких кредитов возросло на 44%, а в Санкт-Петербурге — на 84%.
Кроме того, в столичных регионах возросла доля рыночной ипотеки при покупке строящегося жилья. В Москве объем ипотечных кредитов на общих условиях увеличился на 4,6% за месяц, достигнув 14,8% в общей структуре выдач, а в Санкт-Петербурге — на 4,5% до 10%.
В российских регионах в сентябре было выдано 17,3 тыс. ипотечных кредитов на строящееся жилье, что соответствует показателю предыдущего месяца. В то же время на рынке готового жилья общая сумма выданных ипотек уменьшилась на 8,4% по сравнению с августом и составила 29,1 тыс. кредитов. В целом в течение всего 2024 года, несмотря на рост ключевой ставки и увеличение стоимости кредитов, объем ипотечного кредитования на вторичном рынке остается стабильным — около 30 тыс. сделок в месяц. При этом доля вторичного жилья в общем объеме кредитования в России остается значительной — 58,4% против 35% на первичном рынке в сентябре 2024 года.