В Екатеринбурге изменят три автобусных маршрута. Карта

Posted 18 октября, 13:18
Published 18 октября, 13:18
Modified 18 октября, 13:20
Updated 18 октября, 13:20
Маршруты изменят только по направлению к ЖК «Светлый» и Рощинской улице. В центр города автобусы будут ходить без изменений, сообщают в администрации Екатеринбурга.
Вместо проезда по улице Молодогвардейцев, автобусы будут поворачивать на Рощинскую и оттуда выезжать на Алтайскую, далее по маршруту.
Красной линией на карте выделено направление движение от центра грода.
Напомним, в автобусах Екатеринбурга кондукторы и водители стали массово заклеивать QR-коды для оплаты проезда со скидкой.