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Posted 18 октября, 13:18

Published 18 октября, 13:18

Modified 18 октября, 13:20

Updated 18 октября, 13:20

В Екатеринбурге изменят три автобусных маршрута. Карта

В Екатеринбурге изменят три автобусных маршрута. Карта

18 октября 2024, 13:18
Фото: 1MI
В Екатеринбурге с 19 октября 2024 года изменят 42, 83 и 86 автобусные маршруты. Это связано с перекрытием улиц.

Маршруты изменят только по направлению к ЖК «Светлый» и Рощинской улице. В центр города автобусы будут ходить без изменений, сообщают в администрации Екатеринбурга.

Вместо проезда по улице Молодогвардейцев, автобусы будут поворачивать на Рощинскую и оттуда выезжать на Алтайскую, далее по маршруту.

Красной линией на карте выделено направление движение от центра грода.

86 автобус86 автобус
83 автобус83 автобус
42 маршрут42 маршрут
86 автобус. Фото: tagilcity.ru

Напомним, в автобусах Екатеринбурга кондукторы и водители стали массово заклеивать QR-коды для оплаты проезда со скидкой.

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