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Posted 18 октября, 15:47

Published 18 октября, 15:47

Modified 18 октября, 15:49

Updated 18 октября, 15:49

В Екатеринбурге водитель возил людей в дымящемся автобусе

В Екатеринбурге люди чуть не задохнулись в салоне пассажирского автобуса

18 октября 2024, 15:47
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге водитель возил людей в дымящемся автобусе

Пассажирский автобус №56 загорелся и задымился в Екатеринбурге. В салоне были пассажиры, но водитель не стал их высаживать.

Пожар в салоне автобуса №56 произошел в пятницу, 18 октября, об этом сообщили подписчики telegram-канала «Злой Екатеринбург».

Проблемы у транспортного средства начались еще на птицефабрике. Салон заволокло дымом, людям было тяжело дышать. Затем пассажиры увидели и огонь. Кондуктор автобуса залила пламя пеной из огнетушителя, после чего водитель продолжил движение.

В МЧС данное происшествие пока не прокомментировали.

В начале октября задымился рейсовый автобус под Среднеуральском.

Водитель автобуса в Екатеринбурге высадил пассажиров посреди поездки
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Пожар#Автобус#Водитель#Екатеринбург#Кондуктор
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