В Екатеринбурге люди чуть не задохнулись в салоне пассажирского автобуса

Posted 18 октября, 15:47
Published 18 октября, 15:47
Modified 18 октября, 15:49
Updated 18 октября, 15:49
Пожар в салоне автобуса №56 произошел в пятницу, 18 октября, об этом сообщили подписчики telegram-канала «Злой Екатеринбург».
Проблемы у транспортного средства начались еще на птицефабрике. Салон заволокло дымом, людям было тяжело дышать. Затем пассажиры увидели и огонь. Кондуктор автобуса залила пламя пеной из огнетушителя, после чего водитель продолжил движение.
В МЧС данное происшествие пока не прокомментировали.
В начале октября задымился рейсовый автобус под Среднеуральском.