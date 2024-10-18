В Екатеринбурге люди чуть не задохнулись в салоне пассажирского автобуса

Проблемы у транспортного средства начались еще на птицефабрике. Салон заволокло дымом, людям было тяжело дышать. Затем пассажиры увидели и огонь. Кондуктор автобуса залила пламя пеной из огнетушителя, после чего водитель продолжил движение.