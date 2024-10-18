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Posted 18 октября, 10:53

Published 18 октября, 10:53

Modified 18 октября, 10:55

Updated 18 октября, 10:55

В Екатеринбурге суд арестовал обвиняемого в убийстве внука

В Екатеринбурге на два месяца арестовали деда-убийцу

18 октября 2024, 10:53
Фото: Прокуратура Свердловской области

В Екатеринбурге суд арестовал обвиняемого в убийстве внука

Сюжет
Убийство полуторамесячного ребенка в Екатеринбурге
18 октября в Екатеринбурге избрали меру пресечения Дмитрию Кучину, который убил своего полуторамесячного внука. Его отправили в СИЗО до декабря 2024 года.

О решении суда сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Сам процесс происходил в Чкаловском райсуде Екатеринбурга. Прокурор свою просьбу о заключении мужчины под стражу аргументировал тяжестью преступления и возможной попыткой скрыться от правосудия.

Суд поддержал аргументы прокурора и назначил Кучину содержание в СИЗО до 15 декабря 2024 года.

Напомним, что страшный инцидент произошел 16 октября. Обвиняемый вернулся домой после работы, там он услышал, как его 1,5-месячный внук плачет, это вывело его из себя. Он размозжил голову ребенка, от чего тот умер на месте.

Деда-убийцу быстро задержали, далеко он уйти не смог. В тот день силовики оцепили весь Химмаш. Очевидцы сообщают, что обвиняемый разговаривал с асфальтом и птицами.

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