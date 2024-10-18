В Екатеринбурге на два месяца арестовали деда-убийцу

Posted 18 октября, 10:53
Published 18 октября, 10:53
Modified 18 октября, 10:55
Updated 18 октября, 10:55
О решении суда сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Сам процесс происходил в Чкаловском райсуде Екатеринбурга. Прокурор свою просьбу о заключении мужчины под стражу аргументировал тяжестью преступления и возможной попыткой скрыться от правосудия.
Суд поддержал аргументы прокурора и назначил Кучину содержание в СИЗО до 15 декабря 2024 года.
Напомним, что страшный инцидент произошел 16 октября. Обвиняемый вернулся домой после работы, там он услышал, как его 1,5-месячный внук плачет, это вывело его из себя. Он размозжил голову ребенка, от чего тот умер на месте.
Деда-убийцу быстро задержали, далеко он уйти не смог. В тот день силовики оцепили весь Химмаш. Очевидцы сообщают, что обвиняемый разговаривал с асфальтом и птицами.