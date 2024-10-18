В Екатеринбурге под суд попал 17-летка за убийство местной жительницы и ее матери

Posted 18 октября, 08:09
Published 18 октября, 08:09
Modified 18 октября, 08:11
Updated 18 октября, 08:11
Трагедия произошла в ночь на 14 ноября 2023 года. Патрульные полицейские Екатеринбурга получили сообщение об убийстве двух человек в квартире на улице Билимбаевской.
Прибыв на место, полицейские обнаружили запертую дверь квартиры. В ходе расследования они установили, что подозреваемый скрывается в одной из квартир на улице Бебеля. Полицейские задержали 16-летнего молодого человека в одной из комнат, обнаружив при личном досмотре ключи от квартиры на улице Билимбаевской, где впоследствии были найдены тела убитых.
При допросе молодой человек пояснил, что девушку 2009 года рождения он зарезал ножом из личной неприязни, а ее маму из страха, что она обратится в полицию. Преступник также украл у погибших деньги и потратил их со знакомым, которого тоже ожидает суд.
Материалы дела переданы в суд, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Ранее подросток зарезал девушку в квартире на Сортировке в Екатеринбурге.