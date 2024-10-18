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Posted 18 октября, 10:21

Published 18 октября, 10:21

Modified 18 октября, 10:23

Updated 18 октября, 10:23

В Екатеринбурге воссоздали свадьбу 80-х годов

В Екатеринбурге воссоздали свадьбу 80-х годов

18 октября 2024, 10:21
Фото: Изображение Midjourney
В честь открытия музея истории органов ЗАГС в Екатеринбурге воссоздали свадьбу 80-х годов.

Жених и невеста были одеты в свадебные наряды, модные в то время. Очевидно, их взяли у родственников.

Молодая семья расписалась в документах 1978 года. При этом они стояли на «ковре согласия» — новом экспонате музея.

Молодоженов и гостей играли профессиональные артисты. Гости также соответствовали ушедшей эпохе. Они подарили молодым самовар, сообщает «Уральский меридиан».

Напомним, в музей Верхней Пышмы привезут подводную лодку «Нептун».

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#Екатерина Смирнова#Общество#Свадьба#Музей#Екатеринбург
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