В Екатеринбурге воссоздали свадьбу 80-х годов

Posted 18 октября, 10:21
Published 18 октября, 10:21
Modified 18 октября, 10:23
Updated 18 октября, 10:23
Жених и невеста были одеты в свадебные наряды, модные в то время. Очевидно, их взяли у родственников.
Молодая семья расписалась в документах 1978 года. При этом они стояли на «ковре согласия» — новом экспонате музея.
Молодоженов и гостей играли профессиональные артисты. Гости также соответствовали ушедшей эпохе. Они подарили молодым самовар, сообщает «Уральский меридиан».
Напомним, в музей Верхней Пышмы привезут подводную лодку «Нептун».