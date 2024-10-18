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Posted 18 октября, 13:02

Published 18 октября, 13:02

Modified 18 октября, 13:04

Updated 18 октября, 13:04

В Екатеринбурге впервые пройдет фестиваль китайского кино

В Екатеринбурге впервые пройдет фестиваль китайского кино

18 октября 2024, 13:02
Фото: Изображение Midjourney
С 25 по 27 октября в Екатеринбурге впервые состоится фестиваль китайского кино.

Екатеринбуржцам в течение нескольких дней бесплатно покажут китайское кино. Причем кинокартины будут в разных жанрах. Посмотреть предлагается фильмы из поднебесной не только исторические, но и о спортивных достижениях.

Данное мероприятие организовано в честь 75-летия со дня объявления дипломатических отношений между Китаем и Россией, сообщает региональный департамент информполитики.

Ранее сообщалось, что Россия и Индия вышли на новый этап торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Культура#Кино#Екатеринбург
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