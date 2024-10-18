В Екатеринбурге впервые пройдет фестиваль китайского кино

Posted 18 октября, 13:02
Published 18 октября, 13:02
Modified 18 октября, 13:04
Updated 18 октября, 13:04
Екатеринбуржцам в течение нескольких дней бесплатно покажут китайское кино. Причем кинокартины будут в разных жанрах. Посмотреть предлагается фильмы из поднебесной не только исторические, но и о спортивных достижениях.
Данное мероприятие организовано в честь 75-летия со дня объявления дипломатических отношений между Китаем и Россией, сообщает региональный департамент информполитики.
Ранее сообщалось, что Россия и Индия вышли на новый этап торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.