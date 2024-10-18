«В Европе содрали писсуары»: в России запретили пропаганду чайлдфри

Posted 18 октября, 08:03
Published 18 октября, 08:03
Modified 18 октября, 08:05
Updated 18 октября, 08:05
Государственная Дума в первом чтении единогласно проголосовала за закон о запрете пропаганды чайлдфри. Кто-то из депутатов считает, что во всем виноват один советский фильм, кто-то, что всему виной Запад. А кто-то даже говорит о скором создании закона, который запретит все деструктивные явления, пишет 66.ru.
Считает, что во всем виноват советский фильм «Интердевочка». Именно из-за него, по мнению депутата, развалился Советский Союз. А также Вашингтон виноват в развращении нового поколения. А в Европе даже убрали писсуары специально, чтобы не было он/она, а было только оно.
Рассказал, что все сексуальные практики, которые люди могут использовать у себя дома, — это не свобода личности, как и другие навязанные ценности, как пропаганда эвтаназии и наркотиков.
Сообщила важную информацию, она сказала, что вместе с Министерством науки работает над созданием закона, запрещающего все деструктивные формы поведения. О каких конкретно формах поведения идет речь, она не рассказала.
Считает, что против России идет гибридная война, на которую противник бросает самые разные методы, такие как пропаганда суицида, педофилии, ЛГБТ*. Депутат также отметил, что все усилия, которые прилагает Россия к сохранению традиционных ценностей, — это важнейшая государственная задача.
Сообщает о том, что без ценностей России не будет как государства — оно вымрет, в этом и задумка Запада. И главная цель России сейчас, как во Вторую мировую войну, встать на защиту всего мира от либерального фашизма.
Бывший мэр Якутска обеспокоилась тем, не будет ли доносов на бездетные семьи или доносов из-за ненависти. Такой закон может повысить нагрузку на полицию.
Рассказала о глобальной диверсии, которая в первую очередь исходит от социальных сетей, где создаются и работают огромные группы чайлдфри. В первую очередь, по мнению депутата, нужно работать с деструктивным контентом.
Поделился своим собственным опытом, бездетность — это тяжкое несчастье.
Напомним, TagilCity.ru совместно с коллегами из «Лапша Медиа» разбил миф о новом законопроекте, который якобы предусматривает уголовную ответственность за превышение возраста дожития.
* — признана экстремисткой организацией, деятельность и пропаганда ЛГБТ запрещена на территории Российской Федерации.