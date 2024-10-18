«В Европе содрали писсуары»: в России запретили пропаганду чайлдфри

Считает, что во всем виноват советский фильм «Интердевочка». Именно из-за него, по мнению депутата, развалился Советский Союз. А также Вашингтон виноват в развращении нового поколения. А в Европе даже убрали писсуары специально, чтобы не было он/она, а было только оно.