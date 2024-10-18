tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября, 12:53

Published 18 октября, 12:53

Modified 18 октября, 12:55

Updated 18 октября, 12:55

В Нижнем Тагиле построят ледовый город по мотивам сказки «Айболит»

В Нижнем Тагиле построят ледовый город по мотивам сказки «Айболит»

18 октября 2024, 12:53
Фото: Telegram-канал Владислава Пинаева
Сюжет
Новый год
В Нижнем Тагиле на Новый год построят ледовый городок по мотивам сказки «Айболит». Посетителей будут ждать пальмы и полноразмерные слоны из льда.

Об этом рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он отметил, что у администрации было пару проектов на примете, но остановиться решили именно на этом.

Скульптор Эдуард Пономаренко — автор нового ледового городка. Планируется создать целый филиал Африки, к сожалению, холодный.

В мэрии решили выбрать именно такой вариант из-за его шифровкой известности среди взрослых и маленьких.

Фото: Telegram-канал Владислава Пинаева

Напомним, что ледовый городок в Екатеринбурге построят в Историческом сквере и посвятят его снеговикам.

Четвертый День отца в России: когда он будет и что дарить
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле пройдут «Большие семейные выходные»Тагильчане отмечают День российского флагаВладислав Пинаев поздравил жителей Нижнего Тагила с Днем флага
#Вадим Бредников#Общество#Нижний Тагил#Дети#Свердловская область#Праздник#Новый год#Ледовый городок#Владислав Пинаев#Скульптура#Ледовая скульптура#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика