В Нижнем Тагиле построят ледовый город по мотивам сказки «Айболит»

Posted 18 октября, 12:53
Published 18 октября, 12:53
Modified 18 октября, 12:55
Updated 18 октября, 12:55
Об этом рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он отметил, что у администрации было пару проектов на примете, но остановиться решили именно на этом.
Скульптор Эдуард Пономаренко — автор нового ледового городка. Планируется создать целый филиал Африки, к сожалению, холодный.
В мэрии решили выбрать именно такой вариант из-за его шифровкой известности среди взрослых и маленьких.
Напомним, что ледовый городок в Екатеринбурге построят в Историческом сквере и посвятят его снеговикам.