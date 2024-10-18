Вместо железа и бетона — зелень: гениальная идея, как вырастить живую изгородь

Posted 18 октября, 14:06
Published 18 октября, 14:06
Modified 18 октября, 14:08
Updated 18 октября, 14:08
Забор на дачном участке выполняет несколько функций, одна из которых — оградить владельцев от любопытных взглядов со стороны. Также забор служит преградой от ветра и не позволяет наметать на участок огромные сугробы зимой. С этими задачами прекрасно справляются высокие ограждения и металла или досок. Но что, если вам не хочется смотреть на железо, бетонные блоки и прочие «прелести» цивилизации? Попробуйте воспользоваться опытом семейной пары, которая купила дом в небольшом коттеджном поселке и сделала необычный забор. Их историю рассказал автор канала «Стеклянная сказка».
Новоиспеченные владельцы загородной недвижимости сразу решили, что лучшим выбором будет живая зеленая изгородь. Они рассматривали несколько вариантов деревьев, однако в итоге выбор пал на иву — неприхотливое красивое дерево, которое прекрасно переносит и жару и холод и не требует особого ухода.
Через интернет супруги приобрели 3000 саженцев ивы — на это у них ушло около 45 тысяч рублей. Далее саженцы замочили на несколько дней в воде с гетероауксином — это препарат, который стимулирует рост саженцев.
По периметру участка владельцы вырыли траншею, которую засыпали торфом. С одной стороны рва закопали саженцы на расстоянии 15 сантиметров друг от друга под углом примерно 60 градусов с наклоном вправо. Далее процедуру повторили с другой стороны, закопав саженцы с наклоном влево. В итоге получился мини-забор — правда, пока без листьев.
Все эти посадочно-рытьевые дела шли две последние недели апреля. Время было выбрано неспроста, так как именно в апреле ива даёт 100% приживаемость. Уже через несколько недель появились новые листочки, изгородь начала зеленеть, — пишет автор.
В первый год изгороди пришлось очень непросто: она была неустойчивой и колебалась от малейшего дуновения ветра, однако уже на второй год окрепла и покрылась пышной зеленью, а на третий год хозяева получили полноценную зеленую изгородь, которая и спустя несколько лет радует глаз и отлично выполняет свои функции.
Ранее автор канала «Стеклянная сказка» поделился опытом по утеплению дома фольгированным пенофлексом.