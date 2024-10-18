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Posted 18 октября, 14:06

Published 18 октября, 14:06

Modified 18 октября, 14:08

Updated 18 октября, 14:08

Вместо железа и бетона — зелень: гениальная идея, как вырастить живую изгородь

Вместо железа и бетона — зелень: гениальная идея, как вырастить живую изгородь

18 октября 2024, 14:06
Фото: Photo by Anushree Deshpande on Unsplash
Сюжет
Дом и сад
Покупая участок, любой человек стремится не только оградить его от посягательства воров, но и украсить. Вместо того, чтобы воздвигать крепости из металла и бетона, попробуйте вырастить красивую живую изгородь.

Забор на дачном участке выполняет несколько функций, одна из которых — оградить владельцев от любопытных взглядов со стороны. Также забор служит преградой от ветра и не позволяет наметать на участок огромные сугробы зимой. С этими задачами прекрасно справляются высокие ограждения и металла или досок. Но что, если вам не хочется смотреть на железо, бетонные блоки и прочие «прелести» цивилизации? Попробуйте воспользоваться опытом семейной пары, которая купила дом в небольшом коттеджном поселке и сделала необычный забор. Их историю рассказал автор канала «Стеклянная сказка».

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Новоиспеченные владельцы загородной недвижимости сразу решили, что лучшим выбором будет живая зеленая изгородь. Они рассматривали несколько вариантов деревьев, однако в итоге выбор пал на иву — неприхотливое красивое дерево, которое прекрасно переносит и жару и холод и не требует особого ухода.

Через интернет супруги приобрели 3000 саженцев ивы — на это у них ушло около 45 тысяч рублей. Далее саженцы замочили на несколько дней в воде с гетероауксином — это препарат, который стимулирует рост саженцев.

ива обладает повышенной стойкостью и к жаре, и к холодуива обладает повышенной стойкостью и к жаре, и к холоду
ива обладает повышенной стойкостью и к жаре, и к холоду. Фото: 1MI

По периметру участка владельцы вырыли траншею, которую засыпали торфом. С одной стороны рва закопали саженцы на расстоянии 15 сантиметров друг от друга под углом примерно 60 градусов с наклоном вправо. Далее процедуру повторили с другой стороны, закопав саженцы с наклоном влево. В итоге получился мини-забор — правда, пока без листьев.

Все эти посадочно-рытьевые дела шли две последние недели апреля. Время было выбрано неспроста, так как именно в апреле ива даёт 100% приживаемость. Уже через несколько недель появились новые листочки, изгородь начала зеленеть, — пишет автор.

В первый год изгороди пришлось очень непросто: она была неустойчивой и колебалась от малейшего дуновения ветра, однако уже на второй год окрепла и покрылась пышной зеленью, а на третий год хозяева получили полноценную зеленую изгородь, которая и спустя несколько лет радует глаз и отлично выполняет свои функции.

Ранее автор канала «Стеклянная сказка» поделился опытом по утеплению дома фольгированным пенофлексом.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Окружающая среда#Дача#Саженцы#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ#Уход за растениями#Ива#Живая изгородь#Посадка растений#Ландшафтный дизайн
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