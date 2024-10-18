Вместо железа и бетона — зелень: гениальная идея, как вырастить живую изгородь

Забор на дачном участке выполняет несколько функций, одна из которых — оградить владельцев от любопытных взглядов со стороны. Также забор служит преградой от ветра и не позволяет наметать на участок огромные сугробы зимой. С этими задачами прекрасно справляются высокие ограждения и металла или досок. Но что, если вам не хочется смотреть на железо, бетонные блоки и прочие «прелести» цивилизации? Попробуйте воспользоваться опытом семейной пары, которая купила дом в небольшом коттеджном поселке и сделала необычный забор. Их историю рассказал автор канала «Стеклянная сказка».