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Posted 18 октября, 05:04

Published 18 октября, 05:04

Modified 18 октября, 05:06

Updated 18 октября, 05:06

«Вонь ужасная»: жители Нижнего Тагила и Екатеринбурга пожаловались на запах гари

«Вонь ужасная»: жители Нижнего Тагила и Екатеринбурга пожаловались на запах гари

18 октября 2024, 05:04
Фото: Изображение Midjourney
Жители Нижнего Тагила и Екатеринбурга ощущали запах гари с вечера 17 октября 2024 года.

Так, жители Нижнего Тагила рассказали о том, что запах гари ощущался вечером и на протяжении всей ночи, а также в воздухе «висела» дымка.

Пахнет на Вагонке очень сильно и дымка висит. Даже на Пихтовке, хотя химические запахи далеко не всегда до нас долетают. И запах стоит не первый день. Но со вчера на сегодня было особенно сильно. Я даже побоялась окно открытым на ночь оставлять, — рассказала TagilCity.ru горожанка.

В городе неприятный запах также присутствовал в районе Выи.

Выя, отключали отопление на ночь накануне. Днем, 17 октября, включили. Вечером открыла окна проветрить комнаты. И закрыла… На улице вонь ужасная была и смог стоял, — говорит местная жительница.

Также жительница Екатеринбурга рассказала, что в городе на протяжении всего дня стоял смог и не исчез даже вечером.

В Екатеринбурге весь день был смог и к вечеру особенно сильно пахло. С юга тянет с Челябинска кажется, — рассказала екатеринбурженка.

Напомним, с 14 до 19 октября 2024 года в Свердловской области введен режим НМУ первой степени опасности.

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