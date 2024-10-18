«Вонь ужасная»: жители Нижнего Тагила и Екатеринбурга пожаловались на запах гари

Posted 18 октября, 05:04
Published 18 октября, 05:04
Modified 18 октября, 05:06
Updated 18 октября, 05:06
Так, жители Нижнего Тагила рассказали о том, что запах гари ощущался вечером и на протяжении всей ночи, а также в воздухе «висела» дымка.
Пахнет на Вагонке очень сильно и дымка висит. Даже на Пихтовке, хотя химические запахи далеко не всегда до нас долетают. И запах стоит не первый день. Но со вчера на сегодня было особенно сильно. Я даже побоялась окно открытым на ночь оставлять, — рассказала TagilCity.ru горожанка.
В городе неприятный запах также присутствовал в районе Выи.
Выя, отключали отопление на ночь накануне. Днем, 17 октября, включили. Вечером открыла окна проветрить комнаты. И закрыла… На улице вонь ужасная была и смог стоял, — говорит местная жительница.
Также жительница Екатеринбурга рассказала, что в городе на протяжении всего дня стоял смог и не исчез даже вечером.
В Екатеринбурге весь день был смог и к вечеру особенно сильно пахло. С юга тянет с Челябинска кажется, — рассказала екатеринбурженка.
Напомним, с 14 до 19 октября 2024 года в Свердловской области введен режим НМУ первой степени опасности.