Вредят организму, но все их любят: названа неожиданная опасность популярных супов

Posted 18 октября, 05:12
Published 18 октября, 05:12
Modified 18 октября, 05:12
Updated 18 октября, 05:12
Он отметил, что отношение к супам у экспертов неоднозначное. В определенных случаях они могут быть полезны, но в других, наоборот, вредны. Это зависит от состояния желудочно-кишечного тракта человека и наличия у него гастроэнтерологических заболеваний, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«В любом случае при попадании супа в желудок возникает раздражение слизистой, начинает выделяться желудочный сок и перерабатываться те продукты, которые поступают в желудок. Есть, так называемые, экстрактивные вещества, которые содержатся в супах и вызывают повышенную секрецию, раздражение и иногда даже воспаление желудка, что не очень благоприятно сказывается на пациентах с гастритами и заболеваниями ЖКТ», — сообщил Осипов.
По его словам, самым вредным среди супов является солянка, для приготовления которой используется несколько видов мяса и овощей.
«Они вырабатывают экстрактивные вещества и вызывают сильное раздражение у желудка, повышение пищеварения и, соответственно, различные побочные эффекты», — заключил специалист.