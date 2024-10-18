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Posted 18 октября, 10:35

Published 18 октября, 10:35

Modified 18 октября, 10:37

Updated 18 октября, 10:37

Зараза в чашке чая: как нужно мыть чайник изнутри, чтобы убить все бактерии

Зараза в чашке чая: как нужно мыть чайник изнутри, чтобы убить все бактерии

18 октября 2024, 10:35
Фото: 1MI
Сюжет
Дом и сад
Чайник на кухне — один из самых часто используемых предметов на кухне, поэтому на нем скапливается грязь, и хозяйки постоянно моют его снаружи. Но как часто они заглядывают внутрь и тем более моют внутреннюю поверхность? А между тем внутри чайника живут и размножаются зловредные бактерии.

Все мы любим побалдеть с чашечкой горячего чая или кофе, но часто ли мы задумываемся о чистоте самого чайника? А между тем вопрос этот далеко не тривиальный. Большинство людей думает, что если в чайнике все время кипит вода, то бактерии не могут выжить в нем по определению. Однако это не так.

Микроорганизмы способны размножаться на внутренней поверхности чайника, несмотря на стерилизующую температуру кипящей воды, которая обычно убивает большинство микробов, — рассказала в интервью изданию The Independent, микробиолог и доцент Университета Лестера Примроуз Фристоун.
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Все дело в том, что внутри чайника постепенно образуется известковый налет. Сам по себе он практически безвреден, однако в его слоях могут накапливаться болезнетворные микроорганизмы. Со временем они образуют стойкую биопленку, удалить которую чрезвычайно сложно. Микробы попадают в наш желудок с водой и могут вызвать самые разные заболевания.

Можно ли этого избежать? Да, если регулярно чистить чайник от накипи. Сделать это можно как с помощью специального «Антинакипина», который продается в хозяйственном магазине, так и народными методами.

  • Столовый уксус с водой. Уксус и воду смешайте в равных пропорциях. Раствор в чайнике прокипятите около 5 минут. Выключите огонь и дайте настояться 15-30 минут, крышку не открывайте. Затем слейте раствор, а чайник как следует промойте чистой водой.
  • Лимонная кислота. Засыпьте 1-2 столовые ложки лимонной кислоты в чайник, добавьте воду, чтобы чайник был заполнен до верху. Включите его и доведите до кипения, а затем дайте настояться 30 минут. Слейте раствор и хорошо промойте чайник.
  • Пищевая сода. Возьмите 1-2 столовые ложки соды с горкой и насыпьте в чайник. Добавьте воды, чтобы заполнить его на три четверти. Включите и доведите до кипения. После выключения содовый раствор должен настаиваться около часа. Далее чайник нужно промыть. Накипь может отходить и откалываться большими кусками.

Чайник нужно чистить регулярно, тогда накипь просто не будет успевать образовываться. Если процесс зашел далеко и стенки чайника покрыты толстым известковым налетом, тогда средства с проблемой могут и не справиться. В этом случае такой чайник лучше вообще не использовать.

Ранее эксперты рассказали, как при помощи пароочистителя можно убраться в доме без применения химии.

Источники: The Independent, Sevastopolmedia.ru.

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