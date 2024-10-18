Зараза в чашке чая: как нужно мыть чайник изнутри, чтобы убить все бактерии

Все мы любим побалдеть с чашечкой горячего чая или кофе, но часто ли мы задумываемся о чистоте самого чайника? А между тем вопрос этот далеко не тривиальный. Большинство людей думает, что если в чайнике все время кипит вода, то бактерии не могут выжить в нем по определению. Однако это не так.