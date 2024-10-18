Зараза в чашке чая: как нужно мыть чайник изнутри, чтобы убить все бактерии

Posted 18 октября, 10:35
Published 18 октября, 10:35
Modified 18 октября, 10:37
Updated 18 октября, 10:37
Все мы любим побалдеть с чашечкой горячего чая или кофе, но часто ли мы задумываемся о чистоте самого чайника? А между тем вопрос этот далеко не тривиальный. Большинство людей думает, что если в чайнике все время кипит вода, то бактерии не могут выжить в нем по определению. Однако это не так.
Микроорганизмы способны размножаться на внутренней поверхности чайника, несмотря на стерилизующую температуру кипящей воды, которая обычно убивает большинство микробов, — рассказала в интервью изданию The Independent, микробиолог и доцент Университета Лестера Примроуз Фристоун.
Все дело в том, что внутри чайника постепенно образуется известковый налет. Сам по себе он практически безвреден, однако в его слоях могут накапливаться болезнетворные микроорганизмы. Со временем они образуют стойкую биопленку, удалить которую чрезвычайно сложно. Микробы попадают в наш желудок с водой и могут вызвать самые разные заболевания.
Можно ли этого избежать? Да, если регулярно чистить чайник от накипи. Сделать это можно как с помощью специального «Антинакипина», который продается в хозяйственном магазине, так и народными методами.
Чайник нужно чистить регулярно, тогда накипь просто не будет успевать образовываться. Если процесс зашел далеко и стенки чайника покрыты толстым известковым налетом, тогда средства с проблемой могут и не справиться. В этом случае такой чайник лучше вообще не использовать.
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Источники: The Independent, Sevastopolmedia.ru.