Жителей Нижнего Тагила четыре дня подряд травят выбросами

Posted 18 октября, 13:57
Published 18 октября, 13:57
Modified 18 октября, 14:05
Updated 18 октября, 14:05
За период с 14 по 17 октября в городе наблюдался повышенный уровень оксида азота и оксида углерода, сказано на сайте Уральского гидрометцентра.
Особенно часто синоптики засекали в воздухе опасный оксид азота. Например, 15 и 17 октября приборы показывали превышение этого вещества в более чем два раза.
Все жалуются на вонь. На фото — ее причина. У нас на Алтайке пахло выбросами. Муж жалуется с утра на головную боль, — поделилась читательница TagilCity.ru.
Отметим, что оксид азота в зависимости от своей химической конфигурации является газом или жидкостью и является крайне ядовитым веществом. Особенно ядовита его 1, 2 и 3 конфигурация, в больших количествах они могут вызывать отравления.
Напомним, 14 октября читательница TagilCity.ru поделилась фотографиями тагильского дыма и отзывом о качестве воздуха. Отзыв очевиден — вонь и черно-серый горизонт.