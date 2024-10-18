tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября, 13:57

Published 18 октября, 13:57

Modified 18 октября, 14:05

Updated 18 октября, 14:05

Жителей Нижнего Тагила четыре дня подряд травят выбросами

Жителей Нижнего Тагила четыре дня подряд травят выбросами

18 октября 2024, 13:57
Фото: tagilcity.ru
Сюжет
Выбросы
Жителей Нижнего Тагила с 14 октября травят вредными выбросами. В некоторые дни пределы вредных веществ превышали норму в два раза.

За период с 14 по 17 октября в городе наблюдался повышенный уровень оксида азота и оксида углерода, сказано на сайте Уральского гидрометцентра.

Особенно часто синоптики засекали в воздухе опасный оксид азота. Например, 15 и 17 октября приборы показывали превышение этого вещества в более чем два раза.

Все жалуются на вонь. На фото — ее причина. У нас на Алтайке пахло выбросами. Муж жалуется с утра на головную боль, — поделилась читательница TagilCity.ru.
Фото: tagilcity.ru

Отметим, что оксид азота в зависимости от своей химической конфигурации является газом или жидкостью и является крайне ядовитым веществом. Особенно ядовита его 1, 2 и 3 конфигурация, в больших количествах они могут вызывать отравления.

Напомним, 14 октября читательница TagilCity.ru поделилась фотографиями тагильского дыма и отзывом о качестве воздуха. Отзыв очевиден — вонь и черно-серый горизонт.

«Уральское УГМС» не нашло выбросов в Нижнем Тагиле 11 октября
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге после пожара зафиксировали загрязнение воздуха«Давно я такого не видел»: Нижний Тагил окутал дым кирпичного цвета с НТМКВ Свердловской области объявлен режим НМУ до конца недели
#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Экология#Свердловская область#Воздух#Выбросы#Вредные вещества#Мониторинг воздуха#Екатеринбург#Качество воздуха#Загрязнение воздуха#Замеры воздуха#Грязный воздух#Вредные выбросы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика