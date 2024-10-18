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Posted 18 октября, 11:38

Published 18 октября, 11:38

Modified 18 октября, 11:40

Updated 18 октября, 11:40

Жители Невьянска пожаловались на дырявый мост

Жители Невьянска пожаловались на дырявый мост

18 октября 2024, 11:38
Фото: 1MI
В Невьянске на мосту, который находится на улице Степана Разина, образовалась дыра.

По словам очевидцев, эта пробоина в мосту образовалась не менее месяца назад, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Невьянск».

Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Невьянск»

Горожане обратились к мэрии города с просьбой принять меры по ремонту моста.

Напомним, жители Серова пожаловались на то, что в многоквартирном доме на улице Февральской революции отсутствуют горячая вода и теплоснабжения, из-за чего жильцам приходится ходить в теплой одежде и спать под несколькими одеялами.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Мост#Жалоба#Невьянск#Мэрия#Екатеринбург#Горожане#Местные жители
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