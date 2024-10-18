Жители Невьянска пожаловались на дырявый мост

Posted 18 октября, 11:38
Published 18 октября, 11:38
Modified 18 октября, 11:40
Updated 18 октября, 11:40
По словам очевидцев, эта пробоина в мосту образовалась не менее месяца назад, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Невьянск».
Горожане обратились к мэрии города с просьбой принять меры по ремонту моста.
Напомним, жители Серова пожаловались на то, что в многоквартирном доме на улице Февральской революции отсутствуют горячая вода и теплоснабжения, из-за чего жильцам приходится ходить в теплой одежде и спать под несколькими одеялами.