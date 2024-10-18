Жители Нижнего Тагила и Екатеринбурга заметили в небе суперлуние

Posted 18 октября, 05:46
Published 18 октября, 05:46
Modified 18 октября, 05:48
Updated 18 октября, 05:48
Суперлуние также называется «охотничьей Луной». Данное явление означает, что Луна проходит в самой большой близости к Земле, пишет Ура.ру.
Напомним, 9 октября 2024 года жители Нижнего Тагила и Иркутска заметили в небе комету, которая оказалась самой яркой в течение последнего времени.
Для того, чтобы небесное явление можно было рассмотреть невооруженным глазом, необходимы ровный горизонт, а также безоблачность.