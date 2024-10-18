tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября, 05:46

Published 18 октября, 05:46

Modified 18 октября, 05:48

Updated 18 октября, 05:48

Жители Нижнего Тагила и Екатеринбурга заметили в небе суперлуние

Жители Нижнего Тагила и Екатеринбурга заметили в небе суперлуние

18 октября 2024, 05:46
Фото: Изображение Midjourney
Жители Нижнего Тагила и Екатеринбурга заметили в небе редкое природное явление. Его можно было увидеть вечером 17 октября 2024 года.

Суперлуние также называется «охотничьей Луной». Данное явление означает, что Луна проходит в самой большой близости к Земле, пишет Ура.ру.

Фото: Группа ВКонтакте «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ»

Напомним, 9 октября 2024 года жители Нижнего Тагила и Иркутска заметили в небе комету, которая оказалась самой яркой в течение последнего времени.

Для того, чтобы небесное явление можно было рассмотреть невооруженным глазом, необходимы ровный горизонт, а также безоблачность.

Красочное полярное сияние замечено над Черноисточинском. Фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Самую яркую комету увидели жители Иркутска и Нижнего ТагилаУлицы Екатеринбурга заметает снегомЖители Свердловской области увидят северное сияние
#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Природное явление#Окружающая среда#Природа#Луна#Екатеринбург#Горожане#Небесное явление
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика