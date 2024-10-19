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Posted 19 октября, 07:20

Published 19 октября, 07:20

Modified 19 октября, 07:22

Updated 19 октября, 07:22

3 человека погибли при взрыве бытового газа в Тамбовской области

3 человека погибли при взрыве бытового газа в Тамбовской области

19 октября 2024, 07:20
Фото: МЧС России
Рано утром 19 октября 2024 года прогремел взрыв в пятиэтажном доме в Кирсаново Тамбовской области. Известно о трех погибших.

Взрыв произошел на четвертом этаже в доме №29 на улице Коммунистической около 5.00. На место сразу прибыли все спецслужбы, жильцов оперативно эвакуировали.

Пожар на площади 150 квадратных метров удалось локализовать в 5.41. С огнем боролись 34 пожарных с помощью 18 единиц спецтехники.

За помощью к медикам обратились восемь человек, предварительно известно о трех погибших. Разрушены четвертый и пятый этажи подъезда.

1 августа 2024 года в Нижнем Тагиле также произошел взрыв в пятиэтажке на Вагонке. Погибли 11 человек, большинство из которых дети. В городе был введен режим ЧС. После произошедшей трагедии здание на Сибирской, 81 полностью снесли. Пострадавшие получили компенсации.

В Нижнем Тагиле сносят основную часть здания на Сибирской, 81. Видео
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#Евгения Сафина#Происшествия#Взрыв#ГАЗ#Пострадавшие#Погибшие#18+#Екатеринбург#МЧС
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