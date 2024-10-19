3 человека погибли при взрыве бытового газа в Тамбовской области

1 августа 2024 года в Нижнем Тагиле также произошел взрыв в пятиэтажке на Вагонке. Погибли 11 человек, большинство из которых дети. В городе был введен режим ЧС. После произошедшей трагедии здание на Сибирской, 81 полностью снесли. Пострадавшие получили компенсации.