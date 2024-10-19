3 человека погибли при взрыве бытового газа в Тамбовской области

Posted 19 октября, 07:20
Published 19 октября, 07:20
Modified 19 октября, 07:22
Updated 19 октября, 07:22
Взрыв произошел на четвертом этаже в доме №29 на улице Коммунистической около 5.00. На место сразу прибыли все спецслужбы, жильцов оперативно эвакуировали.
Пожар на площади 150 квадратных метров удалось локализовать в 5.41. С огнем боролись 34 пожарных с помощью 18 единиц спецтехники.
За помощью к медикам обратились восемь человек, предварительно известно о трех погибших. Разрушены четвертый и пятый этажи подъезда.
1 августа 2024 года в Нижнем Тагиле также произошел взрыв в пятиэтажке на Вагонке. Погибли 11 человек, большинство из которых дети. В городе был введен режим ЧС. После произошедшей трагедии здание на Сибирской, 81 полностью снесли. Пострадавшие получили компенсации.