70-летний водитель устроил ДТП с пострадавшими под Ирбитом

Posted 19 октября, 09:58
Published 19 октября, 09:58
Modified 19 октября, 10:00
Updated 19 октября, 10:00
ДТП случилось вечером 18 октября. Водитель «УАЗ-Патриот» выезжал со второстепенной дороги. Он не уступил дорогу женщине за рулем «Лада-Гранта» и врезался в авто. Внедорожник перевернулся.
В результате аварии в больницу попали водитель и пассажир «Лада». Их 9-летняя внучка перевозилась по правилам и серьезно не пострадала, ее медики отпустили домой.
Полицейские выяснили, что нарушитель за рулем уже 52 года. Он имеет категории «А, А1, В, В1, С, С1, D D1». Ранее пенсионер привлекался за нарушение ПДД три раза. За рулем он был трезв.
А в Заречном два человека травмировались в ДТП с двумя грузовиками.