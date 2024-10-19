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Posted 19 октября, 09:58

Published 19 октября, 09:58

Modified 19 октября, 10:00

Updated 19 октября, 10:00

70-летний водитель устроил ДТП с пострадавшими под Ирбитом

70-летний водитель устроил ДТП с пострадавшими под Ирбитом

19 октября 2024, 09:58
Фото: 1MI
Два человека получили травмы в дорожной аварии под Ирбитом. 70-летний водитель на «УАЗ-Патриот» нарушил ПДД.

ДТП случилось вечером 18 октября. Водитель «УАЗ-Патриот» выезжал со второстепенной дороги. Он не уступил дорогу женщине за рулем «Лада-Гранта» и врезался в авто. Внедорожник перевернулся.

В результате аварии в больницу попали водитель и пассажир «Лада». Их 9-летняя внучка перевозилась по правилам и серьезно не пострадала, ее медики отпустили домой.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Полицейские выяснили, что нарушитель за рулем уже 52 года. Он имеет категории «А, А1, В, В1, С, С1, D D1». Ранее пенсионер привлекался за нарушение ПДД три раза. За рулем он был трезв.

А в Заречном два человека травмировались в ДТП с двумя грузовиками.

Свердловская область попала в два антирейтинга по количеству ДТП
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