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Posted 19 октября, 05:32

Published 19 октября, 05:32

Modified 19 октября, 05:34

Updated 19 октября, 05:34

97-летний ветеран ВОВ скончался в Свердловской области

97-летний ветеран ВОВ скончался в Свердловской области

19 октября 2024, 05:32
Фото: 1MI
В Новоуральске ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Михаил Перетрухин. Ему было 97 лет.

Глава округа Вячеслав Тюменцев с горечью сообщил об этом в соцсетях и выразил соболезнования родственникам. По его словам, он лично общался с Михаилом Перетрухиным в 79-ю годовщину Победы, и это большая честь для него. К герою ВОВ с поздравлениями приезжал домой оркестр.

Фото: Вячеслав Тюменцев

Михаил Перетрухин с начала войны работал подростком в тылу, а затем был призван в армию. Ветеран награжден медалями и орденами.

А в Нижнем Тагиле свое 98-летие отметил ветеран ВОВ Александр Федин. Его лично поздравил глава города Владислав Пинаев. Пожилой человек мечтает дожить до 100 лет.

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