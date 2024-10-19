97-летний ветеран ВОВ скончался в Свердловской области

Posted 19 октября, 05:32
Published 19 октября, 05:32
Modified 19 октября, 05:34
Updated 19 октября, 05:34
Глава округа Вячеслав Тюменцев с горечью сообщил об этом в соцсетях и выразил соболезнования родственникам. По его словам, он лично общался с Михаилом Перетрухиным в 79-ю годовщину Победы, и это большая честь для него. К герою ВОВ с поздравлениями приезжал домой оркестр.
Михаил Перетрухин с начала войны работал подростком в тылу, а затем был призван в армию. Ветеран награжден медалями и орденами.
А в Нижнем Тагиле свое 98-летие отметил ветеран ВОВ Александр Федин. Его лично поздравил глава города Владислав Пинаев. Пожилой человек мечтает дожить до 100 лет.